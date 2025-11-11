Lunes, noviembre 10, 2025
Guatemala pone en marcha Ley Antipandillas; las declara organizaciones terroristas

La Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, fue aprobada en medio de la conmoción provocada por la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18, en octubre pasado. Foto: Afp
La Jornada

San Salvador. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este lunes la entrada en vigor de una Ley Antipandillas, que norma el combate frontal contra los grupos criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), declarándolos oficialmente “organizaciones transnacionales y terroristas”.

“Con esta nueva ley tenemos en nuestras manos una herramienta que nos permitirá actuar con mayor fuerza contra estos criminales. Estamos trabajando arduamente para garantizar la paz y tranquilidad de las familias guatemaltecas”, afirmó Arévalo en su conferencia de prensa semanal.

La Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas fue aprobada en medio de la conmoción provocada por la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18, en octubre pasado.

Arévalo señaló que durante demasiados años las pandillas han sembrado miedo, destruido comunidades, arrebatado vidas y limitado los sueños de generaciones enteras.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, destacó que la normativa establece un marco integral contra las estructuras criminales, y “fortalece el marco penal y operativo del Estado para proteger la vida, la libertad y la paz de la ciudadanía”.

Promulgada mediante el Decreto 11-2025, la nueva normativa endurece las penas por delitos asociados a las pandillas, como la extorsión, la usura, la obstrucción extorsiva del tráfico, el reclutamiento de menores, el sicariato y la trata de personas.

La Ley Antipandillas también permite la inmovilización de cuentas bancarias, impide las medidas sustitutivas para ciertos delitos, y prohíbe que los reos usen celulares en las prisiones o cuenten con dinero en exceso y tecnologías.

