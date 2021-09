Guadalupe Grajales denuncia que retrasan el nombramiento de sus representantes

Esta mañana, la candidata a la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Guadalupe Grajales y Porras, descalificó el proceso de renovación de la titularidad de la Administración Central en la Máxima Casa de Estudios, asegurando que “carece de certeza” y también criticó la actuación de la Comisión Electoral.

La filósofa ofreció un desayuno a los medios en el que aclaró que aunque a los postulantes a la rectoría solo pueden convocar a los medios para dar a conocer su currículum vitae y propuestas, ella convocó a los periodistas ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución General de la República.

La candidata dijo que hasta ahora la Comisión Electoral no le ha entregado ninguna constancia escrita en la que se establezca que el Doctor Abraham Moctezuma es su representante propietario y la Doctora Cristina Manzano, su representante suplente, a pesar de que el registro de ambos lo hizo ante el organismo el pasado 2 de septiembre.

Grajales también mencionó que ha impugnado el instructivo que le entregó la Comisión Electoral de la UAP el cual “detalla una serie de facultades y procedimientos que no están avalados por ninguna norma universitaria vigente” y, por tanto es un documento con que ese organismo usurpa en los hechos funciones del Consejo Universitario o actúa fuera de la ley de la institución.

“He impugnado la validez del mencionado instructivo y por supuesto no he recibido respuesta alguna. He impugnado el que no se haya hecho público el padrón preliminar. No he recibido respuesta alguna. He solicitado la copia de la grabación hecha durante la entrevista que me hizo la comisión de evaluación. No he recibido respuesta alguna.

He solicitado la lista de los consejeros universitarios vigentes, pues por las votaciones emitidas en la última sesión suman 160, lo que implica que faltan ya 58 consejeros y no sabemos qué sectores ya no están representados ante este consejo. No he recibido respuesta alguna”, manifestó la candidata.

Y agregó: “Es inútil presentar cualquier impugnación a una comisión amañada, pues todas sus respuestas van a ir cargadas de verborrea legaloide con el exclusivo propósito de encubrir la ilegalidad y la ilegitimidad del proceso de sucesión rectoral. Pero (…) tenía que registrarse una candidatura no oficial para ver hasta dónde podían llevar la farsa de la elección rectoral en la UAP”.