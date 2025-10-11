Sábado, octubre 11, 2025
Soy una opción de futuro distinta a Morena, dice Guadalupe Cuautle en su primer informe

Los ciudadanos decidirán la continuidad del rumbo en San Andrés Cholula.

Patricia Méndez

San Andrés Cholula. La alcaldesa panista Guadalupe Cuautle Torres aseguró que su gobierno representa una opción de futuro distinta a la que prevalece en el estado y en el país, en referencia a Morena, durante su primer informe de gobierno realizado en el Parque Intermunicipal.

“Somos capaces de decirle a Puebla que somos una opción de futuro distinta a la que prevalece en el país y en el estado”, expresó ante funcionarios, ciudadanos y representantes de distintos sectores.

La presidenta municipal advirtió que 2026 será un año decisivo para que los sanandreseños definan el rumbo de su municipio, ya que en 2027 se renovarán las alcaldías. Subrayó que debe ser la ciudadanía, sin influencias ni manipulaciones, quien decida el futuro de su localidad.

“El año que viene será decisivo para definir la continuidad del rumbo de San Andrés Cholula. La sociedad fue la que decidió que continuaremos con el cambio de rumbo, será la sociedad, nadie más, la que decida si quiere que nosotros sigamos con el cambio de rumbo”, afirmó.

En ese contexto, vislumbró que habrá quienes intenten frenar su administración. “Los tiempos políticos que vivimos son difíciles, lo serán aún más conforme sigamos avanzando. Habrá quienes pongan todo su esfuerzo, y otros toda su maldad para frenarnos”, advirtió.

No obstante, sostuvo que su gestión representa una opción de gobierno que da resultados desde la oposición, con un estilo democrático y no autoritario.

Resultados destacados

En materia de seguridad, Cuautle Torres destacó la entrega de 15 nuevas patrullas, dos motopatrullas y una ambulancia equipada, asegurando que estas acciones han contribuido a la reducción de feminicidios, robos a transeúntes y robos a casa habitación.

En el rubro de obra pública, mencionó la pavimentación de 10 calles, entre ellas el corredor Cacalotepec y la calle Puebla de San Francisco Acatepec, con concreto asfáltico.

Indicó que hay seis obras iniciadas con un presupuesto de 46.6 millones de pesos, entre las que destacan la rehabilitación del Deportivo Quetzalcóatl y la construcción del Centro de Bienestar Animal.

En servicios públicos, resaltó la ampliación de la red eléctrica y drenaje sanitario en San Antonio Cacalotepec, con una inversión de 4.7 millones de pesos.

