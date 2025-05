Grupos externos buscan influir en la elección del sindicato del IMSS: Isabel Romero

Personas y organizaciones ajenas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) están inmiscuidas y financiando campañas de algunos contendientes, denunció Isabel Romero Bedolla, aspirante de Rojos Identidad Sindical a la secretaría general de la sección 1 de dicho organismo gremial.

En conferencia de prensa ofrecida la mañana de ayer, rechazó revelar los nombres de quienes presuntamente están aportando los recursos y las planillas que lo reciben.

“Desafortunadamente sí hay personas que también están financiando parte de sus campañas y eso los obliga a que tengan un compromiso con estas personas y quitarle el derecho que le asiste a los trabajadores sindicalizados, a mí no se me hace justo. Nosotros vemos ahí personajes que aparecen en sus campañas, gente que no es trabajadora del IMSS, por eso nos consta que son personas ajenas a la organización sindical”.