Grupo Proyecta, imparable en la expansión inmobiliaria hacia Atlixco

En días pasados pobladores de Santa María Malacatepec, junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan, denunciaron que la inmobiliaria del Grupo Proyecta, no solo en los últimos años se ha hecho de buena parte del ejido de Santa María Malacatepec para continuar con la expansión del desarrollo inmobiliario Lomas de Angelópolis, sino que ahora va por los cerros de La Sombra y El Tenayo, los cuales son de uso común. Así lo documentó Efraín Núñez, el 22 de septiembre pasado, en este medio informativo, quién además informó de la tala de al menos mil árboles de los cerros Tepetomatla e Itsmatl y recorrió la zona para documentar la denuncia de los pobladores.

Lo anterior lo ubicamos en el avance inmobiliario que Grupo Proyecta pretende realizar en tierras de Ocoyucan, lo cual ha significado para aquellos que no quieren vender sus propiedades y que buscan preservar las superficies que son de uso común, todo tipo de presiones, intimidaciones y agresiones.

Avanzar sobre los cerros, considerados pulmones de la ciudad y llenos de fauna y flora silvestre, es avanzar en la urbanización hacia Atlixco, destruyendo las fronteras agrícolas que se estrechan y modificando la vida rural que todavía perdura en las comunidades de la zona. Además, Grupo Proyecta ya está en Atlixco, uno de los desarrollos anunciados es la urbanización que realizaron en el Rancho el Carmen.

- Anuncio -

Por otra parte y a partir de la investigación de Kara Castillo, el Grupo Proyecta pretende deforestar 105 hectáreas del municipio de Ocoyucan, Puebla, como parte del proyecto “City Lomas”, que abarca una superficie de 245 hectáreas, para lo cual está solicitando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de suelo forestal de una superficie boscosa de encinos presente en la zona.

Hasta la fecha no existe ningún permiso; sin embargo, la tala ya comenzó y las autoridades competentes, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat, no han presentado ni intervenido, donde a decir de los pobladores el Grupo Proyecta “dicta las leyes”.

Grupo Proyecta

Grupo Proyecta se convirtió, al amparo del poder político e institucional, en el principal desarrollador inmobiliario del sur–poniente del municipio poblano, en tierras del municipio de San Andrés Cholula en un inicio, para avanzar luego hacia otros, como Santa Clara Ocoyucan

En la primera década del presente siglo las inmobiliarias de los hermanos Alejandro, Rafael y Gabriel Posada Cueto y Miguel Quiroz Magallanes, fueron identificadas como las principales operadoras de la construcción de los fraccionamientos de Lomas de Angelópolis y por tanto dueños del Grupo Proyecta. Otros nombres surgidos en la expansión hacia el sur son los hermanos Pacheco Pensado, hijos del exgobernador Pacheco Pulido, quien fue también presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de 1999 a 2008 , que compraron las tierras despojadas a ejidatarios de San Andrés Azumiatla, junta auxiliar del municipio de Puebla. Las tierras eran parte de la antigua exhacienda de “San José Zetina”, que colinda con Santa María Malacatepec y Santa Clara Ocoyucan y que continúan en litigio. Aunque se cree por parte de algunos pobladores que los Pacheco Pensado se han asociado al Grupo Proyecta o han vendido las tierras producto del despojo.

Al apellido Posadas se sumó el de Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda y Crédito Público en el periodo salinista y titular de empresa de Casa de Bolsa Evercore–Protego, cuya presencia en Puebla se asocia al morevallismo y a sus intereses en materia inmobiliaria. Hoy otros nombres se colocan como los dueños mayoritarios del Grupo Proyecta. Destaca entre ellos Federico Bautista Alonso, quien fue el arquitecto consentido del gobierno de Moreno Valle, no solo porque elaboro los proyectos de las principales obras del sexenio, sino porque ejerció un poder meta–legal para plantear proyectos y que éstos se ejecuten sin importar que no se apegaran a normas, usos de suelo o estudios de impacto ambiental. Así lo refiere la columna Cuitlatán, en su edición del 10 de febrero de 2016 (https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/federicobautistaalonsoelarquitectoconsentidodelmorenovallismo/). De más no está decir que su ámbito de negocios está no solo en Lomas de Angelópolis, sino en muchos otros negocios inmobiliarios.

El Carmen, en Atlixco

Este fraccionamiento construido por el Grupo Proyecta, es según se define en el portal un “exclusivo desarrollo residencial donde la naturaleza y arquitectura mexicana entran en comunión para redefinir el nivel de vida”. “Ofrece espacios de residencia en un área natural conservada y exclusiva en la bella tierra de Atlixco, dándoles a ti y a tu familia calidad y calidad de vida extraordinaria que las ciudades no pueden ofrecer, no importa cuándo se invierta en ello. Sin duda, es un lujo de la naturaleza”.

Ubicado en la Carretera a Nexatengo # 2402, Colonia Emiliano Zapata, Atlixco, Puebla, está constituido por una red de caminos arbolados; comprende 45.8 hectáreas totales; 9.21 hectáreas de verdes; 361 viviendas, ocho viviendas por hectárea. Además de la Casa Club, con albercas y espacios para eventos. Si bien en este caso la propiedad a urbanizar es un rancho privado, muy conocido en Atlixco, ejidatarios de Nexatengo y San Esteban Zoapiltepec manifestaron desde 2017 su preocupación no solo por la presión sobre sus tierras, sino por el agua que deberán disputar con el nuevo desarrollo y los que ya amenazan la zona.

La historia de El Carmen, recuperada por los desarrolladores (http://elcarmen.mx/elentorno.html) se remonta a la llegada al país, a fines del siglo XIX, de Tatsugoro Matsumoto, jardinero imperial en Tokio y que en el periodo porfirista se hizo cargo de los arreglos florales de la residencia presidencial en el Castillo de Chapultepec y del bosque que lo rodeaba.

Matsumoto fue también, en el periodo de Álvaro Obregón, el encargado de plantar árboles de jacaranda en las principales avenidas de la Ciudad de México, mismos que él había introducido desde Brasil y reproducido en sus viveros. En los años cuarenta compró la Hacienda de Temixco, y posteriormente el terreno en Atlixco que dio vida a El Carmen como uno de los viveros más reconocidos y frondosos en la zona.