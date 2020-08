Es absurdo que se diga que el grupo Oaxaca se adueñó del PRI: Doger

El ex candidato a la gubernatura por el PRI en 2018, Enrique Doger Guerrero, calificó de “falsa” la acusación por parte de los priistas que renunciaron a su militancia encabezados por Juan Manuel Vega Rayet, en el sentido de que Comité Directivo Estatal del PRI está en poder del grupo Oaxaca.

El también ex edil de Puebla rechazó que esté detrás de Néstor Camarillo Medina, actual dirigente estatal del tricolor, al tiempo de minimizar la salida de Vega Rayet, Adela Cerezo Bautista y de su ex coordinador de campaña, Germán Sierra Sánchez, quien afirmó que pagó de su bolsillo algunos actos del ex candidato en 2018.

“No tienen ningún sentido, ningún fundamento –la acusación de que el PRI en Puebla fue tomado por el ex gobernador de Oaxaca, José Murat–. El PRI poblano lo dirigimos los priistas poblanos. Lo demás son artificios, la conspiración oaxaqueña es una mentira”, sostuvo respecto a la acusación de Juan Manuel Vega.

Aunque respaldó la gestión del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas y de Néstor Camarillo Medina, Enrique Doger afirmó que es absurdo señalar que junto con la ex edil Blanca Alcalá Ruiz y el ex dirigente Jorge Estefan Chidiac se encuentren detrás del presidente provisional del tricolor.

“Es absurda una acusación de este tipo. Néstor Camarillo fue edil, fue candidato a diputado. No estoy detrás, ni estoy a un lado. A mi amiga Blanca hace mucho que no la veo. A Jorge Estefan no lo veo desde el año pasado”, expuso.