De Saltillo a Puebla, el Grupo Ecléctico de Teatro traerá la historia de Rosita Alvírez

Paula Carrizosa

En Coahuila se cuenta la historia de Rosita Alvírez, una joven mujer que en el año 1900, a pesar de las advertencias de su madre para que no saliera cierta noche, asistió a un baile y tras negarse a compartir una pieza con un hombre llamado Hipólito, este la asesinó de tres disparos.

Esta tragedia, que cuenta con un corrido popular, varias películas e incluso un cómic, es tomada por el Grupo Ecléctico de Teatro que, desde su natal Saltillo, llegará al Centro para las artes del Teatro Taller de Investigación y Experimentación Mexicano (Tetiem) A.C, para ofrecer una única función el próximo jueves 14 de agosto.

Por medio de un comunicado, Tetiem informa que escrito y dirigido por José Palacios, en el montaje aparecen un matlachín, un cantante/tamborilero y un Viejo de la danza (bailarines de corte religioso y popular) del barrio de Saltillo, quienes cuentan a los espectadores sobre la “manda” que tienen que cumplir para lograr “el eterno descanso de una de sus ancestros: Rosita Alvírez”.

Para ello, en la obra van valiéndose de recursos como el teatro de papel, los títeres de varilla y los fantoches, para contar las peripecias de esta señorita quien falleció tras desobedecer a su madre y acudir a un baile en un salón de la capital coahuilense. 

En la pieza de Grupo Ecléctico de Teatro hace referencia al destino incierto que tuvo Rosita Alvírez tras su muerte, pues “no es certera la leyenda si se encuentra dando cuentas al creador o anda vagando su alma en pena por las calles y cementerio de la ciudad”. Por ello, con la religiosidad que caracteriza a los danzantes y al músico, los personajes esperan la indulgencia para el eterno descanso de Rosita Alvírez, personaje ficticio o real de los habitantes de la capital coahuilense.

Grupo Ecléctico de Teatro es una compañía fundada el 5 de mayo de 1991 en Monclova, Coahuila, cuyos integrantes han llevado a escena más de 80 obras teatrales. Sus trabajos han tenido como destinatarios diversos públicos: infantil, estudiantes, jóvenes, trabajadores, amas de casa, públicos especiales (discapacitados, hospitalizados, presos, marginados) y funcionarios.

Por su labor, el grupo ha obtenido varios premios: ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coahuila 1995- 1996 y 2001- 2002; ganador del tercer Concurso Proyectos Culturales Fronterizos del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa Cultural de las Fronteras, en 1994; ganador de la convocatoria del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias en 1995 y 2016; y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales edición 1997-1998; así como ganador de la convocatoria Producción Escénica de Secretaría de Cultura y Centro Cultural Escénico 2023. 

Destaca que en 2022, la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le entregó un reconocimiento por su trayectoria teatral. Resalta además que los montajes escénicos de la compañía se caracterizan por ser de largo aliento (de 50 hasta 300 representaciones), por lo que tienen un recorrido ininterrumpido (aún con epidemias) de 30 años.

La función La otra historia de Rosa será el jueves 14 de agosto a las 17:30 horas en la sala Samuel Beckett del Centro para las Artes Tetiem – 3 Norte 4248, de la colonia Morelos, a unos pasos de la fuente de la China Poblana-, con una cuota de recuperación de 100 pesos.

Tetiem informa además que, a partir de este mes, en conjunto con Nottle Theatre Company de Corea del Sur realizará un laboratorio para la creación de una puesta en escena cuyo tema será la familia, inspirado en el texto dramatúrgico Un hogar sólido, de Elena Garro. Dicha puesta en escena estará conformada por elenco coreano y mexicano bajo la dirección conjunta de José Carlos Alonso de Tetiem y el director coreano Young Oh Won. 

Para saber más de las actividades de la compañía se puede visitar el sitio electrónico www.tetiem.org y en redes sociales como Instagram: @teatrotetiem y Facebook: Centro para las artes TETIEM.

