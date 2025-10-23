Jueves, octubre 23, 2025
Grupo de Rivera se aferra a la coordinación de diputados locales tras perder el consejo estatal del PAN

Marcos Castro afirmó que se mantendrá como líder de la fracción y niega división de los cinco legisladores.

Efraín Núñez

Marcos Castro Martínez, diputado del PAN y cercano al exalcalde Eduardo Rivera Pérez, confirmó que continuará como coordinador de la fracción en el Congreso local, a pesar de que su grupo político obtuvo apenas 10 por ciento de la representación en la reciente elección de consejeros estatales.

El legislador negó una división interna entre los cinco diputados afines a Rivera —entre ellos Luana Armida Amador Vallejo y Celia Bonaga Ruiz— y los otros legisladores, Rafael Micalco Méndez y Susana Riestra Piña, próximos al dirigente estatal Mario Riestra. “No hay ninguna división interna, es un tema de estilos y formas. Los cinco diputados tenemos claro que debemos trabajar con los ciudadanos”, afirmó.

Castro Martínez restó importancia a la pérdida del control del Consejo Estatal por parte de su grupo y descartó que el poder de Rivera se haya debilitado dentro del PAN. Destacó la presencia estatal de Rivera al ser candidato a gobernador y dos veces alcalde de Puebla. Señaló que Rivera decidió permanecer en el partido para participar activamente en la disputa interna y expresar desacuerdos con la dirigencia actual. “Este es un grupo que ha trascendido a lo largo del tiempo; estamos en una etapa solamente”, sostuvo.

El propio Marcos Castro participó en la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política donde Pavel Gaspar Ramírez fue electo presidente del Congreso, además de dar el voto de confianza a la nueva mesa directiva.

El domingo 19 de octubre, el grupo de candidatos afines a la dirigencia de Mario Riestra Piña ganó la mayoría en la elección de consejeros nacionales y estatales del PAN. Entre ellos destacan Blanca Jiménez Castillo, Fabiola Ramírez, Rafael Micalco y Jorge Aguilar Chedraui. La elección se desarrolló en un contexto marcado por acusaciones de presunta imposición, renuncias de candidatos favorables a Rivera y la aplicación de un sistema de voto electrónico.

Las propuestas para el consejo nacional incluyen a Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta Villegas, presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal, respectivamente; así como a Blanca Jiménez Castillo, María Fabiola Ramírez Luna, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Verónica Sobrado Rodríguez, Carolina Beauregard Martínez y Alejandra Escandón Torres.

