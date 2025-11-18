Grupo armado incendia el bar Lacoss en la 11 Sur; cinco trabajadores mueren intoxicados

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, identificadas como trabajadores del bar Lacoss, fallecieron esta madrugada por intoxicación con monóxido de carbono tras un incendio en el establecimiento ubicado en la 11 Sur y 105 Poniente, en la capital poblana. Otras nueve personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica.

De acuerdo con testimonios, el siniestro habría sido provocado por un grupo de cuatro hombres armados que arribaron en motocicletas. Los agresores ingresaron al bar con garrafas de gasolina, amagaron a los presentes y prendieron fuego al lugar, bloqueando las salidas para impedir la salida.

En la zona también incendiaron un vehículo blanco estacionado frente al centro nocturno, el cual portaba placas de la Ciudad de México, y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar las llamas tanto del bar como del automóvil. Tras controlar el fuego, ingresaron al inmueble y hallaron sin vida a dos hombres y dos mujeres. Diez personas más fueron atendidas por paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Un tercer hombre murió por intoxicación mientras recibía atención prehospitalaria en una ambulancia del SUMA.

Versiones preliminares apuntaban a detonaciones de arma de fuego en el lugar; sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) descartó esta hipótesis y confirmó que ninguno de los cuerpos presentaba heridas por proyectil. Asimismo, se aclaró que las víctimas no murieron calcinadas.

La zona permanece acordonada por elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Municipal y Policía Estatal. Las autoridades informaron que el tránsito seguirá cerrado mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Finalmente, agentes ministeriales ya recaban grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer la mecánica de los hechos, identificar a los responsables y determinar la ruta de escape. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan detenciones.