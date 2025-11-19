Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Grupo armado incendia bar “Lacoss” de la 11 Sur; mueren intoxicados 5 trabajadores

Autoridades rescataron a otras nueve personas que fueron trasladadas a un nosocomio

Isaí Pérez Guarneros

Tres hombres de 43, 55 y 33 años; y dos mujeres de 20 y 21 años, identificados como trabajadores del lugar, fallecieron intoxicados por monóxido de carbono esta madrugada derivado de un incendio en el bar “Lacoss”, ubicado sobre la 11 Sur y 105 poniente de la capital poblana. Otras nueve personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital cercano.

Según testimonios, el fuego habría sido provocado por un grupo de entre cuatro a seis hombres armados que llegaron a bordo de motocicletas y con garrafas de gasolina, ingresaron al establecimiento, amagaron a todas las personas y posteriormente incendiaron el lugar, bloqueando los accesos.

En la zona también prendieron fuego a un coche blanco, el cual estaba estacionado frente al centro nocturno. Autoridades confirmaron que cuenta con placas de circulación de la Ciudad de México. Tras ello, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona alertaron lo sucedido al 911, por lo que integrantes del Cuerpo de Bomberos del estado llegaron y sofocaron las llamas del bar y del auto. Luego de controlar el incendio, accedieron y encontraron que dos hombres y dos mujeres ya no contaban con signos vitales.

Otras 10 personas recibieron auxilio de paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA). Sin embargo, por el alto nivel de monóxido de carbono falleció un tercer varón mientras recibía atención prehospitalaria en una ambulancia del SUMA.

Versiones preliminares indicaron que en el lugar se registraron detonaciones de arma de fuego pero esto fue descartado por la Fiscalía General del Estado (FGE) e informó que ninguno de los cuerpos presentaba heridas provocadas por un arma corta o fusil.

En este sentido, las autoridades ministeriales también descartaron que la causa de muerte de las cinco personas haya sido por calcinamiento.

Hasta el momento, la zona permanece acordonada por Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Municipal y Policía Estatal. De acuerdo a las autoridades, el lugar permanecerá completamente cerrado al tránsito mientras se realizan las diligencias.

Agentes ministeriales ya recaban grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer la mecánica de los hechos, identificar a los responsables y determinar la ruta de escape. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan detenciones.

Temas

Más noticias

Nacional

“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada -
Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados...
Internacional

Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena

La Jornada -
Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:16

Uno de los cinco muertos en “Lacoss” era extranjero; estarían vinculados al narcomenudeo y cobro de piso: SSP

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó este martes el saldo de cinco personas fallecidas, una de ellas de nacionalidad extranjera, tras...

Siete personas permanecen hospitalizadas por quemaduras e intoxicación tras ataque a bar “Lacoss”

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Siete personas continúan hospitalizadas por quemaduras e intoxicación por humo luego del incendio registrado la noche del lunes –provocado por un grupo armado– en...
00:02:16

Uno de los cinco muertos en “Lacoss” era extranjero; estaría vinculado al narcomenudeo y cobro de piso: SSP

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó este martes el saldo de cinco personas fallecidas, una de ellas de nacionalidad extranjera, tras...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025