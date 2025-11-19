Grupo armado incendia bar “Lacoss” de la 11 Sur; mueren intoxicados 5 trabajadores

Tres hombres de 43, 55 y 33 años; y dos mujeres de 20 y 21 años, identificados como trabajadores del lugar, fallecieron intoxicados por monóxido de carbono esta madrugada derivado de un incendio en el bar “Lacoss”, ubicado sobre la 11 Sur y 105 poniente de la capital poblana. Otras nueve personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital cercano.

Según testimonios, el fuego habría sido provocado por un grupo de entre cuatro a seis hombres armados que llegaron a bordo de motocicletas y con garrafas de gasolina, ingresaron al establecimiento, amagaron a todas las personas y posteriormente incendiaron el lugar, bloqueando los accesos.

En la zona también prendieron fuego a un coche blanco, el cual estaba estacionado frente al centro nocturno. Autoridades confirmaron que cuenta con placas de circulación de la Ciudad de México. Tras ello, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona alertaron lo sucedido al 911, por lo que integrantes del Cuerpo de Bomberos del estado llegaron y sofocaron las llamas del bar y del auto. Luego de controlar el incendio, accedieron y encontraron que dos hombres y dos mujeres ya no contaban con signos vitales.

Otras 10 personas recibieron auxilio de paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA). Sin embargo, por el alto nivel de monóxido de carbono falleció un tercer varón mientras recibía atención prehospitalaria en una ambulancia del SUMA.

Versiones preliminares indicaron que en el lugar se registraron detonaciones de arma de fuego pero esto fue descartado por la Fiscalía General del Estado (FGE) e informó que ninguno de los cuerpos presentaba heridas provocadas por un arma corta o fusil.

En este sentido, las autoridades ministeriales también descartaron que la causa de muerte de las cinco personas haya sido por calcinamiento.

Hasta el momento, la zona permanece acordonada por Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Municipal y Policía Estatal. De acuerdo a las autoridades, el lugar permanecerá completamente cerrado al tránsito mientras se realizan las diligencias.

Agentes ministeriales ya recaban grabaciones de cámaras de seguridad para esclarecer la mecánica de los hechos, identificar a los responsables y determinar la ruta de escape. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan detenciones.