Lunes, noviembre 3, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Grupo armado embosca y asesina a tres policías municipales en Huixcolotla

Los agresores huyeron con rumbo a Cuapiaxtla

Tres policías municipales fueron asesinados tras una emboscada armada en San Salvador Huixcolotla; no hay detenidos. Fodo recuperada de la red X
Isaí Pérez Guarneros

Durante la madrugada de este lunes, un grupo fuertemente armado, a bordo de dos camionetas, emboscó y atacó a tres elementos de la Policía Municipal, dos oficiales varones y una comandante, en la entrada del municipio de San Salvador Huixcolotla, sobre la carretera federal a Tehuacán.

De acuerdo con las primeras versiones, los tres uniformados fueron sorprendidos dentro de su patrulla por los agresores, quienes abrieron fuego en lo que se presume fue un ataque directo.

Los dos oficiales hombres perdieron la vida casi de manera instantánea debido a la gravedad de las heridas. Testigos de la zona alertaron a los servicios de emergencia, por lo que al lugar arribaron más elementos municipales, acompañados por un contingente de la Guardia Nacional.

La comandante, que aún presentaba signos vitales, fue trasladada a un hospital; sin embargo, falleció durante el trayecto a consecuencia de las lesiones que sufrió.

De acuerdo con los testigos, el grupo armado huyó con dirección a Cuapiaxtla de Madero. A pesar del despliegue del operativo de búsqueda, hasta el momento no se han reportado detenciones.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de los cuerpos y continúan las diligencias en la zona para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta ahora, no se ha establecido el móvil del ataque ni identificado a los responsables.

