Grupo armado embosca y asesina a tres policías municipales en Huixcolotla

Durante los últimos minutos del domingo y los primeros de este lunes, un grupo fuertemente armado, integrado por entre siete y ocho hombres que se desplazaban en dos camionetas, emboscó y atacó a tres agentes de la Policía Municipal, dos oficiales y una comandante, en la entrada del municipio de San Salvador Huixcolotla, sobre la carretera federal a Tehuacán.

Los oficiales Roberto Pérez Trinidad y Arturo Jiménez Ortigoza murieron casi de manera instantánea a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque, mientras que la comandante Yusami Monterrosas Apolinar perdió la vida horas después, tras ser trasladada de emergencia primero al Hospital General de Tecamachalco y, posteriormente, al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle”, en la capital poblana.

Tras la agresión, los hombres armados colocaron una manta con mensajes amenazantes dirigidos a elementos de la corporación municipal, la cual fue asegurada y anexada a la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los responsables serían integrantes de un grupo delictivo que mantiene una disputa con otras células criminales regionales que operan en la zona.

El llamado de emergencia al 911 fue realizado por testigos que reportaron haber escuchado al menos 20 detonaciones de arma de fuego, cifra que coincidió con los casquillos hallados en el lugar, así como con los impactos en el parabrisas y carrocería de la patrulla donde viajaban los agentes.

El vehículo oficial quedó detenido frente a una tienda de conveniencia Oxxo, en la esquina del bulevar principal del municipio, mientras que los agresores huyeron a bordo de las camionetas blancas en las que llegaron —entre ellas, una Ford Lobo— con dirección a Cuapiaxtla de Madero. Pese al despliegue de un operativo de búsqueda, hasta esta tarde no se han reportado detenciones.

La patrulla fue trasladada a las instalaciones del Ministerio Público, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos en la zona.

Al cierre de esta edición, se mantiene la presencia de agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en la demarcación.

En este sentido, Francisco Sánchez González, titular de la SSP, informó esta mañana que el gobierno del estado asumirá el control de la seguridad municipal tras el ataque.

“En virtud de los hechos que se presentaron lamentablemente anoche, vamos a reforzar la seguridad del municipio. Muy probablemente, derivado del operativo, la seguridad quede a cargo del estado”, explicó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, reveló que los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán han sido objeto de amenazas directas del crimen organizado.

Cabe recordar que todos los agentes municipales presentaron su renuncia, lo que generó un vacío de autoridad y obligó a que la SSP asumiera el mando operativo mediante el despliegue inmediato de efectivos estatales.

Finalmente, este ataque se inscribe en una escalada de agresiones contra policías municipales en la región. El pasado 15 de septiembre, un comando atacó a dos agentes en su patrulla en el municipio de Tepeaca, donde fue asesinado el oficial Nicolás Olivares Cedas y resultó herida su compañera Abigail Berenice Huerta Luna, quien permaneció hospitalizada durante dos días.