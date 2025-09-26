Grupo armado ejecuta a un hombre frente a su domicilio en Coronango

Poco después de las 15 horas de este jueves, un grupo armado que viajaba en un vehículo rojo ejecutó a un hombre de 53 años en la calle Mirador, ubicada en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, perteneciente al municipio de Coronango.

De acuerdo con testigos que rindieron declaración ante la Policía Municipal, la víctima fue sorprendida mientras realizaba reparaciones a una camioneta frente a su domicilio, el cual también funcionaba como taller mecánico automotriz.

Al menos tres atacantes descendieron del automóvil y comenzaron a dialogar con el hombre. Durante la conversación, avanzaron algunos metros sobre la misma avenida, lo que hizo parecer un encuentro casual.

Instantes después, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la víctima, quien cayó tendida sobre el asfalto. Acto seguido, los responsables abordaron nuevamente el vehículo rojo en el que habían llegado y emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Vecinos y transeúntes que presenciaron los hechos señalaron que en las inmediaciones patrullaban dos oficiales de la Policía Municipal de Coronango, a quienes de inmediato solicitaron apoyo.

Minutos más tarde, los agentes confirmaron la muerte del hombre y la fuga de los presuntos responsables. Paramédicos de Protección Civil arribaron al sitio, aunque únicamente corroboraron la ausencia de signos vitales.

El área fue acordonada por agentes de seguridad mientras se esperaba la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por la forma en que ocurrió el ataque, las primeras indagatorias apuntan a que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos dedicados al robo de vehículos y motocicletas. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima podría haber estado vinculada con estas actividades ilícitas.

Peritos criminalistas realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley y confirmar su plena identidad.

Hasta el cierre de edición, la Policía Municipal mantenía un operativo de búsqueda de los responsables; sin embargo, no se ha reportado ninguna detención.

