Viernes, septiembre 12, 2025
Grupo armado ejecuta a “El Flaco” en Viveros del Valle; estaba bajo prisión domiciliaria

Isaí Pérez Guarneros

Durante la madrugada de este viernes, un grupo armado de siete hombres irrumpió en el domicilio de Héctor Romero, alias “El Flaco”, ubicado en la privada Alcatraz, esquina con la calle Flor de Olivo, en la colonia Viveros del Valle de la capital poblana.

De acuerdo con versiones oficiales, Romero se encontraba en prisión domiciliaria por delitos de narcomenudeo. Al momento de su detención, en 2022, se le identificó como líder de una banda de distribución de droga que operaba en la zona norte de la ciudad.

Testimonios de vecinos refieren que los siete hombres llegaron gritando que eran agentes ministeriales. Una vez dentro de la vivienda, dispararon de manera directa contra “El Flaco” en al menos tres ocasiones.

De manera extraoficial trascendió que, tras el asesinato, el grupo armado habría amenazado a los colonos para exigirles la entrega de dinero en efectivo, logrando llevarse alrededor de 200 mil pesos; no obstante, esta versión no ha sido confirmada.

Después de los hechos, el comando huyó a bordo de un vehículo del cual los vecinos no pudieron aportar mayores características. De manera paralela, solicitaron auxilio a través del 911.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla fueron los primeros en llegar. Al ingresar al inmueble encontraron el cuerpo sin vida de Romero, quien presentaba heridas de bala en la cabeza y la espalda.

Ante ello, los agentes municipales notificaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y acordonaron la zona para preservar la escena del crimen.

Hacia las 8 horas, un equipo de peritos de la Fiscalía especializada en homicidios dolosos acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

En un primer momento se difundió que el crimen se trató de un asalto a domicilio; sin embargo, los ministeriales confirmaron la identidad de la víctima al detectar el brazalete electrónico que portaba, el cual acreditaba su situación de prisión domiciliaria.

Hasta el cierre de esta edición, personal ministerial y fuerzas de seguridad mantenían operativo en la zona.

Cabe recordar que Héctor Romero fue detenido en abril de 2022 en la colonia Venustiano Carranza, donde fue vinculado a proceso por narcomenudeo y recluido en el penal de San Miguel. Pese a su peligrosidad, un juez determinó su traslado a arraigo domiciliario.

“El Flaco” ya había sido capturado en marzo de 2011 en el municipio de San Miguel Xoxtla por el robo de camiones de carga, aunque fue liberado en 2021. Tras su salida, retomó actividades ilícitas y encabezó una banda dedicada a la venta de droga en colonias del norte de la capital poblana.

