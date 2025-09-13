Sábado, septiembre 13, 2025
A partir de hoy cierres viales y medidas de movilidad por Fiestas Patrias

Yadira Llaven Anzures

Con motivo de la celebración del Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre, el Gobierno del Estado de Puebla que encabeza el mandatario Alejandro Armenta Mier puso en marcha el Corredor Patrio 2025 con una serie de actividades culturales y festivas que se llevarán a cabo en la capital poblana.

Las autoridades han implementado cierres viales temporales, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para que anticipe sus traslados y considere vías alternas.

En un comunicado, el gobierno estatal informó que estas medidas estarán vigentes del 12 al 16 de septiembre, periodo en el que se espera un importante flujo de visitantes y familias que disfrutarán de las celebraciones patrias.

El primer cuadro de la ciudad permanecerá cerrado en las siguientes intersecciones: 11 Poniente y 15 Sur; 11 Poniente y 25 Sur; 3 Poniente y 25 Sur; y 3 Poniente y 15 Sur. Como rutas alternas se sugieren: en sentido poniente-oriente, 23 Poniente, Bulevar Atlixco y 4 Poniente; en sentido oriente-poniente, 4 Poniente, Bulevar Atlixco y 25 Poniente; y adicionalmente, 15 Poniente, 23 Sur y 25 Sur.

Además, se informa que habrá servicio de transporte público nocturno. Cinco sitios de taxi fueron autorizados, así como cinco recorridos de autobuses que desde la medianoche del concierto del cantante Julión Álvarez saldrán de Paseo Bravo hacia hospitales de la zona sur, La Margarita, Cholula, Capu-La María y Amalucan, para un regreso seguro a casa.

La finalidad es garantizar una movilidad segura y ordenada, a fin de facilitar que la ciudadanía pueda disfrutar de las fiestas patrias con tranquilidad y responsabilidad.

