Salir a dar el Grito cuesta hasta 6 mil pesos; festejan el 94% de los mexicanos: Kantar

De acuerdo con Kantar, más del 90 por ciento de los mexicanos festejan el grito en alguna casa y con la familia, mientras que el restante prefiere ir a celebrar en las plazas públicas, por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad de México. Foto Cuartoscuro / archivo
La Jornada

Ciudad de México. Las fiestas patrias son motivo de reuniones y convivios a lo largo de toda la República para el 94 por ciento de los mexicanos, de acuerdo con un estudio realizado por Kantar, la empresa consultora de mercados.

Algunos se quedarán o se reunirán en casa de familiares para ver el primer grito de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que otros saldrán a los restaurantes que ofrecen platillos típicos, los más buscados: el pozole o los chiles en nogada.

La cena del 15 de septiembre de este 2025, para una familia de hasta 10 personas, puede costar hasta 6 mil pesos en caso de salir a celebrar, de acuerdo con un estudio realizado por la plataforma de análisis Dinero.mx. El precio no incluye las bebidas alcohólicas.

Y dado que este gasto representa el 71 por ciento del salario mínimo mensual, los expertos recomiendan a los mexicanos preparar los platillos por sí mismos, ya que esto reduce hasta en un 50 por ciento su costo.

Dinero.mx ejemplificó: el costo de un chile en nogada en restaurantes va de 300 a 650 pesos en promedio, mientras que prepararlo en casa tiene un precio de entre 200 y 300 pesos cada uno.

El pozole tiene un costo de entre 100 y 180 pesos por porción en restaurantes, y en casa de entre 80 y 100 pesos; el pollo con mole va de los 250 a 300 pesos por platillo en los comercios, mientras que prepararlo en el hogar cuesta entre 80 y 100 pesos.

Otro platillo tradicional son las tostadas, y mientras prepararlas para 10 personas cuesta entre 90 y 120 pesos, en restaurantes los costos promedio durante las celebraciones van de 50 a 80 pesos por cada una.

“Los platillos tradicionales tienen un costo elevado en esta temporada ya que integran ingredientes que encarecen su preparación, como nuez de castilla, granada o piñón rosa. A ello se suma la limitada disponibilidad de algunos insumos y la mano de obra especializada que requiere su elaboración”, dijo Alejandro Sena, director de Dinero.mx.

“Por eso, disfrutar de estos platillos emblemáticos no solo tiene un valor cultural, sino también un impacto económico considerable para las familias mexicanas”, agregó.

Así se festeja el grito, según Kantar

De acuerdo con Kantar, más del 90 por ciento de los mexicanos festejan el grito en alguna casa y con la familia, mientras que el restante prefiere ir a celebrar en las plazas públicas, por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad de México.

El estudio Mexicanidad de Kantar indica que el platillo predilecto para dar el grito es el pozole, seguido de tamales, chiles en nogada y el pollo con mole. A estos, se suman los “antojitos callejeros” como elotes, churros, chicharrones y los pambazos.

En cuanto al consumo de bebidas no alcohólicas, se prefiere el consumo de refrescos y aguas frescas, mientras que del otro lado, el rey es el tequila, seguido del mezcal y el pulque así como cervezas.

Y como la música no falta, lo que más se escucha en estas fiestas es el mariachi, la banda, las norteñas y los corridos.

Afirma Trump que EU atacó otra embarcación venezolana con drogas

La Jornada -
Afp, Reuters y Ap Washington. El presidente Donald Trump dijo este lunes que las fuerzas estadunidenses llevaron a cabo un ataque contra una embarcación de...
Pipa de gas volcó tras dos choques y exceso de velocidad en la ruta México-Puebla

La Jornada -
El conductor de la pipa de gas que explotó en puente de La Concordia, Fernando Soto, tripuló la unidad sin la suficiente capacidad técnica,...

