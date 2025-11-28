Viernes, noviembre 28, 2025
Grecia Quiroz pidió al IMPI registrar como marca el nombre de “Carlos Manzo”

Grecia Quiroz durante su toma de protesta como alcaldesa de Uruapan, en el Congreso de Michopacán, luego del asesinato de su esposo y ex edil, Carlos Manzo. Foto Ernesto Martínez
La Jornada

Ciudad de México. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) el registro de marca de “Carlos Manzo” y de “Movimiento Independiente del Sombrero”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Santiago Nieto Castillo, director general de la dependencia, indicó que el pasado 14 de noviembre la titular del Ejecutivo de ese municipio de Michoacán y viuda del alcalde asesinado el pasado 1° de noviembre, ingresó la solicitud.

“Dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”, señaló el funcionario.

Godoy cierra etapa en Presidencia y promete “ética, firmeza y profundo sentido de justicia” en FGR

La Jornada -
México. Ernestina Godoy Ramos anunció formalmente este viernes su cierre de etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del gobierno de...
Nacional

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declarará culpable de narcotráfico en EU

La Jornada -
Ciudad de México. Joaquín Guzmán López, alias El Güero, uno de los hijos de “El Chapo" Guzmán, se declarará culpable de al menos un...

