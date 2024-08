Granjas Carroll busca encarcelar a 8 campesinos de la Cuenca Libres-Oriental; presentó denuncia y pide acuerdo reparatorio

La transnacional Granjas Carroll S de RL de CV interpuso una denuncia penal y amenaza con cárcel a ocho campesinos integrantes del Movimiento de la Cuenca Libres Oriental en Puebla, entre ellos su dirigente Renato Romero, por las protestas en contra de la planta porcícola más grande de América Latina, ante la contaminación y el acaparamiento de agua en la región para la producción industrializada de cerdos.

Del total de las denuncias, cuatro son en contra de defensores del agua, la tierra y la vida del municipio de Tepeyahualco, tres de Libres y uno más de Ocotepec.

En entrevista, con La Jornada de Oriente, Renato Romero informó que este sábado fue notificado por dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en su domicilio particular, ubicado en el municipio de Ocotepec.

Relató que los agentes se presentaron personalmente para notificarle un citatorio judicial, a fin de que se presente en las oficinas de la Fiscalía en Oriental, donde el pasado miércoles llevaron a cabo un planton en la empacadora y rastro de Granjas Garroll.

“Aunque en el citatorio no aparece quién presentó la denuncia, los mismos agentes me comentaron que fue la empresa y me mostraron otros siete citatorios, cuatro en contra de defensores del agua del municipio de Tepeyahualco y tres más de Libres, en represalia en contra de todo el movimiento”, reveló.