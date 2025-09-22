Granizada en Atlixco tumba árboles e inunda calles

Atlixco. La noche del domingo volvió a teñirse de blanco y café esta ciudad cuando una intensa lluvia acompañada de granizo azotó calles y campos dejando a su paso inundaciones, árboles derribados y cultivos de flores dañados, incluidos los de temporada de muertos.

Fueron apenas 15 minutos de precipitación, pero bastaron para vulnerar nuevamente a la mancha urbana, principalmente en el centro y colonias periféricas. Vecinos compartieron imágenes de calles convertidas en ríos y zonas completamente blancas por el granizo.

Aunque las autoridades confirmaron no hubo personas lesionadas, los daños materiales son evidentes, sumándose a las más de seis tormentas fuertes que han golpeado Atlixco en esta temporada y que mantienen en alerta a la población.

