Lunes, septiembre 22, 2025
NoticiasEstado

Granizada en Atlixco tumba árboles e inunda calles

Intensa granizada en Atlixco dejó calles inundadas, árboles caídos y cultivos dañados en solo 15 minutos de lluvia
Intensa granizada en Atlixco dejó calles inundadas, árboles caídos y cultivos dañados en solo 15 minutos de lluvia
Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco. La noche del domingo volvió a teñirse de blanco y café esta ciudad cuando una intensa lluvia acompañada de granizo azotó calles y campos dejando a su paso inundaciones, árboles derribados y cultivos de flores dañados, incluidos los de temporada de muertos.

Fueron apenas 15 minutos de precipitación, pero bastaron para vulnerar nuevamente a la mancha urbana, principalmente en el centro y colonias periféricas. Vecinos compartieron imágenes de calles convertidas en ríos y zonas completamente blancas por el granizo.

Aunque las autoridades confirmaron no hubo personas lesionadas, los daños materiales son evidentes, sumándose a las más de seis tormentas fuertes que han golpeado Atlixco en esta temporada y que mantienen en alerta a la población.

Puedes leer: Inicia la entrega de semilla de avena a ejidos afectados por lluvias y granizo

Temas

Más noticias

Internacional

No se constituirá un Estado Palestino, dice Netanyahu

La Jornada -
Afp y Europa Press Madrid.- Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado palestino, tras reconocimiento de tres potencias. El gobierno israelí ha expresado este domingo su...
Internacional

Javier Milei viaja a EU buscando enorme préstamo de 30 mil mdd

La Jornada -
Prensa Latina Buenos Aires. El presidente argentino, Javier Milei, viaja hoy a Estados Unidos con el principal objetivo de sellar con el Tesoro Nacional de ese...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Atlixco inicia con fiesta y tradición la cuenta regresiva hacia el 60º Atlixcáyotl

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Entre música, danzas y trajes típicos multicolores éste municipio encendió ayer el espíritu de fiesta con el inicio de la semana de actividades previas...

Gran celebración por seis décadas del Huey Atlixcáyotl en Atlixco

Miguel A. Domínguez
Atlixco, Pue. Entre música, danzas y colores, la presidenta municipal, Ariadna Ayala, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la fiesta por el aniversario 60 del Huey...

Firman públicamente pacto de unidad en el PAN de Atlixco previo a su elección interna

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco, Pue. —Militantes locales del Partido Acción Nacional (PAN) vivieron una jornada de encuentro y reflexión política en la antesala de su elección interna...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025