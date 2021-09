Grajales considera caduco y obsoleto el sistema pare elegir autoridades en la UAP

Asegura la maestra Guadalupe Grajales y Porras, candidata a rectora, que el sistema de elección que se aplica en la actualidad en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) es caduco y obsoleto, pues ha permitido un ejercicio autoritario del poder.

Lo anterior al reunirse con trabajadores administrativos y académicos de la máxima casa de estudios de la entidad, “quienes comentaron haber sido presionados para otorgar su apoyo a la candidata oficial del rector Esparza”, según un boletín emitido por el equipo de campaña de la candidata a la titularidad de la Administración Central.

“El esquema que se emplea actualmente en la UAP para la selección de candidatos a la rectoría tiene 30 años que se implementó, ya es obsoleto y necesario que se modifique, porque en este proceso se evidenció que con base en este esquema se ha comprado, cooptado y presionado a los universitarios, desde los docentes, administrativos y hasta los alumnos”, expresó.

Asimismo, comentó que esta misma situación se presenta en la elección de las direcciones de las unidades académicas, situación que ha derivado en las candidaturas únicas y quienes resultan electos no le deben su lugar a la base, sino al rector o a la administración que hizo posible que solamente esa persona obtuviera su registro.

Lupita Grajales expresó estar de acuerdo con la política del gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de rechazo cero en la educación superior, para ello se solicitará que el gobierno federal revise sus políticas educativas.

“No es suficiente decir que se tiene un programa de rechazo cero y mantener los mismos presupuestos del año anterior, este año no hubo reducción pero tampoco incremento, no es suficiente, ahí entra en juego la autonomía genuina, si nosotros somos los encargados de definir las plazas que requerimos y los apoyos especiales, esperamos que el gobierno federal a través de la SEP y de la Secretaría de Hacienda sea sensible a nuestras necesidades”.