Con apenas un año como legisladora, Palomares confirma interés por dejar el Congreso local

La legisladora subrayó que aún no tiene fecha para solicitar licencia de manera permanente

Graciela Palomares Ramírez, diputada por Morena, durante su reincorporación en el Congreso del Estado
Efraín Núñez

La diputada de Morena, Graciela Palomares Ramírez, admitió que aún mantiene su interés de solicitar licencia de manera permanente al Congreso local, a pesar de haber cumplido apenas un año en el cargo, aunque aclaró que por ahora no hay fecha definida para su separación.

Durante el inicio del periodo ordinario de sesiones de este lunes, Palomares Ramírez reapareció en la sede legislativa tras semanas de especulaciones sobre su posible salida y una supuesta fractura dentro de la bancada de Morena. La legisladora subrayó que su prioridad es atender los pendientes de gestión en su distrito y entregar resultados a la ciudadanía, antes de dar por concluida su labor legislativa.

Reiteró que “el interés -por separarme de la legislatura- continúa. No hay fecha. Quiero dejar todo en orden. Tengo pendientes en cuestión de gestión, los resolveré para que la gente se sienta bien representada. Todas las gestiones que solicitaron se vieron reflejadas en resultados”.

En julio pasado la legisladora presentó una solicitud formal de licencia por motivos personales, lo que derivó en controversia ante la posible incorporación de Alexa Espidio Sánchez, su suplente e hija de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Rosa Icela Sánchez Soya. No obstante, tras el debate público, la diputada decidió reincorporarse en agosto a sus actividades legislativas.

En el periodo de un año, la morenista ha presentado 23 iniciativas, de las cuales sólo una ha sido aprobada. Explicó que insistirá en el cabildeo con la coordinadora de su fracción para avanzar en otras propuestas y en los 22 puntos de acuerdo aún pendientes.

Respecto a la supuesta tensión con la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, y con el gobernador Alejandro Armenta Mier, Palomares rechazó que exista división. Detalló que su señalamiento hacia el mandatario estatal fue “únicamente un planteamiento administrativo”, y destacó su disposición para trabajar en equipo con él y con la consejería jurídica.

La diputada justificó su ausencia en el informe de la presidenta del Congreso el pasado 10 de septiembre, al explicar que quedó varada en el kilómetro 39 de la autopista México-Puebla, cuando regresaba de la Ciudad de México. “Estoy un tiempo en la Ciudad de México y otro en el estado. Venía en carretera rumbo al informe. Pueden revisar en el reporte de Caminos y Puentes Federales y en mi cuenta de Twitter que me quedé atorada. Una complicación en el kilómetro 39. Felicité a la diputada presidenta”.

