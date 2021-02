Para la artista de la lente Graciela Iturbide “sin sueño e imaginación no hay fotografía”

Sin sueño e imaginación no hay fotografía, afirmó la reconocida fotógrafa Graciela Iturbide (Ciudad de México, 16 de mayo de 1942), para quien la disciplina se ha visto rodeada de personajes, momentos, descubrimientos, oportunidades e incluso sueños y premoniciones.

Apoyada en la frase de Dante Alighieri, “la fantasía es el lugar en el que llueven las imágenes”, la ganadora del Premio Hasselblad de fotografía aseveró que sin fantasía en la fotografía y en otras disciplinas no hay un resultado creativo.

Iturbide formó parte del primer ciclo de la Cátedra de Artes UDLAP, un espacio que provoca el encuentro de creadores contemporáneos con jóvenes universitarios y público en general, y cuyo segundo programa iniciará este 11 de febrero a las 18 horas con la presencia de Elena Poniatowska Amor (París, 19 de mayo de 1932).

“Yo siempre digo que nuestra cámara es el pretexto para conocer el mundo y la cultura del mundo, es la fantasía la que opera en nosotros y ahí llueven las imágenes”, dijo ante su público virtual.

De inicio, contó que su trabajo dentro de la fotografía inició al lado del también reconocido fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, quien no sólo le enseñó a “hacer fotografía”, sino que le enseñó a “ser quien soy, a liberarme de la educación que tenía, burguesa y conservadora”.

“Me casé joven y llegué a la fotografía de casualidad, ya casada y con tres niños, pero la espiritualidad y el misticismo de Manuel Álvarez Bravo, mi maestro, me dejó conocer un México al que no había tenido acceso, y me llevó a ser quien soy”, expuso.

Contó anécdotas como su presencia en el festival de rock y ruedas Avándaro, en donde no fue por el rock, sino más bien para maravillarse y conocer México. “Me di cuenta de que había otro México y ese otro México también era maravilloso”.

De manera virtual, la fotógrafa presentó las diversas etapas de su vida fotográfica, en bloques que se caracterizaron por icónicas imágenes acompañadas con descripciones excepcionales e historias únicas.

Con Los que viven en la arena, uno de sus primeros libros y trabajos fotográficos, recordó una de sus estampas representativas denominada Mujer ángel, que deja ver la cultura seri, y su cercanía con la cultura occidental que la comunidad obtiene tras cruzar la frontera con Estados Unidos.

La también merecedora de la Beca Guggenheim en Artes habló de Juchitán y de Francisco Toledo, un artista al que no conocía, pero conoció a profundidad tras una primera invitación.

De su estancia en el pueblo, recuerda, surgieron otras de sus obras icónicas: Magnolia y La señora de las iguanas, esta última conocida por los juchitecos como La medusa juchiteca, la cual ha sido plasmada en murales de San Francisco y Los Ángeles en Estados Unidos, carteles, esculturas, huipiles, barro y botellas. “Ella ha querido viajar, tomó su camino y recorrió el mundo”, afirmó respecto a esta fotografía.

“Yo siempre salgo y tomo lo que me sorprende”, sentenció la artista de la lente, autora también de series como El rapto o La fiesta del lagarto, relativas a expresiones también ocurridas en Juchitán.

Al presentar ejemplos de la serie Rituales de fiesta y muerte, Iturbide refirió que, para ella, “sin imaginación ni sueño no hay fotografía”, pues dijo que generalmente todo lo hace de manera intuitiva, echando mano de la sorpresa y el azar. “He tenido sueños premonitorios. Un ejemplo fue el Señor de los pájaros, que aparece en una fotografía, y que ya había visto en sueños”, contó.

Refirió que Chalma es uno de sus escenarios predilectos para retratar esta temática, al igual que lo son Ocumicho, Michoacán, Oaxaca y Nuevo León, escenarios presentes en esta serie. En éstos, incluso, pudo comprender que “somos un pueblo acostumbrado a vivir con la muerte”.

Graciela Iturbide recordó su trabajo en Tehuacán, Puebla, al retratar la “matanza de Tehuacán”, en la que se sacrifican cientos de chivos para ofrecer el mole de caderas originario del lugar. Denominada En el nombre del padre, contó que, en su caso, su cámara la “protegió del dolor” al ver la forma en que se sacrifican a los animales.

Para cerrar, al resolver algunas cuestiones sobre la fotografía en blanco y negro, el acercamiento a comunidades indígenas, la técnica análoga y digital, la creadora recordó que la cámara para ella es un filtro, “cuando tengo la cámara estoy en estado de gracia y la vida me da algo que no sé de dónde sale que puedo captar, pero yo veo de una manera con cámara y otra sin cámara”.

El segundo ciclo de la Cátedra de Artes UDLAP continuará con Betsabeé Romero (25 de febrero), Felipe Leal (11 de marzo), Mario Espinosa (25 de marzo), Horacio Franco (8 de abril), Cecilia Lugo (22 de abril) y Rafael Barajas “El Fisgón” (6 de mayo). Las sesiones serán transmitidas en vivo a través de la página de Facebook de la UDLAP y replicada en TVUDLAP, Cultural UDLAP y Capilla del Arte UDLAP.