Gracias a mujeres productoras, Carrera de la tortilla de Coapan vuelve a lo tradicional

Luego de que hace un año la llamada Carrera de la tortilla de Santa María Coapan fuera ganada por un corredor profesional, la productora de tortillas Gudelia Victoria Albina y otras mujeres que como ella recorren diariamente alrededor de tres kilómetros vendiendo sus productos, lograron que la edición 29 que será el próximo domingo 6 de agosto regresara a su formato tradicional reconociendo solo al gremio de mujeres productoras.

Este lunes 31 de julio, todavía con la amenaza vigente de que no podría realizarse debido a las exigencias que la comunidad hizo en una asamblea concernientes a que no exista opacidad en el manejo de recursos de la presidencia auxiliar, que se cancele una gasera y se reduzca el pago de la recolección de basura, entre otros temas, fue anunciada por la Secretaría de Cultura esta carrera en la que mujeres cargan varios kilogramos de tortillas transportados en un tenate que llevan a sus espaldas, mientras corren una distancia de cinco kilómetros.

Durante una conferencia de medios, la actual presidente del comité de festejo del séptimo Festival del maíz, que engloba a la Carrera de la tortilla, señaló que ella fue una de las “quejosas” de lo sucedido en 2022, cuando un atleta ganó la gesta tradicional.

“Exigimos que se pusiera otra categoría que no fuera en la tradicional porque la tradicional somos las que elaboramos tortillas, las que las vendemos (…) Yo no vengo por ganar un premio. Yo me identificó con ellas, porque somos las mujeres las que producimos dinero, las que trabajamos más. Nosotras sostenemos la derrama económica del pueblo con nuestras tortillas”, dijo al micrófono acompañada por el secretario de Cultura, Nguyen Enrique Glockner Corte.