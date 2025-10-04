Viernes, octubre 3, 2025
Dos sindicatos se enfrentan con golpes y quema de camioneta por la ampliación de la Puebla-Tlaxcala

Isaí Pérez Guarneros

El arribo simultáneo de presuntos integrantes de dos sindicatos de la construcción desató un enfrentamiento violento la tarde de este viernes sobre la autopista Tlaxcala-Puebla, a la altura del municipio de Coronango, cuando ambos grupos reclamaron su participación en la ampliación de la vialidad a cuatro carriles.

De acuerdo con versiones preliminares, trabajadores presuntamente adscritos a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) llegaron esta mañana con maquinaria para iniciar labores, mientras que empleados ligados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) arribaron al mismo punto cerca de las 12:30 horas para protestar por haber sido excluidos de la obra.

La discusión entre ambos bandos derivó rápidamente en golpes y el uso de palos y piedras, generando caos sobre la carretera. Testigos refirieron que encontraron en el lugar de los hechos casquillos percutidos. Sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada oficialmente, en este sentido no se reportaron lesionados por detonaciones de arma de fuego.

En medio del enfrentamiento, uno de los grupos destrozó los cristales de la maquinaria estacionada a un costado de la autopista y posteriormente prendió fuego a una camioneta. Más tarde, los rijosos incendiaron un montículo de hule colocado bajo el puente de San Francisco Ocotlán, lo que provocó alarma al parecer que el propio paso vehicular se encontraba en llamas.

El conflicto, que paralizó el tránsito por más de tres horas, obligó la intervención de al menos diez patrullas de la Guardia Nacional y de bomberos de Coronango, quienes sofocaron los incendios.

Hacia las 15:20 horas, la Guardia Nacional informó que los dos sindicatos alcanzaron un acuerdo, lo que permitió reabrir la autopista, aunque hasta el cierre de esta edición no se ha precisado el contenido de lo pactado. Tampoco se reportaron detenidos, pese a la magnitud de los daños.

Cabe recordar que el 4 de agosto pasado la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, anunció el inicio de los trabajos de ampliación de la autopista a cuatro carriles, concesionados a la empresa PAC S.A. de C.V., filial del grupo Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra). La conclusión del proyecto está prevista para principios de 2027.

