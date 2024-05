En su casa, golpean al candidato de Fuerza por México a la alcaldía de San Gregorio Atzompa

Hombres armados ingresaron a la casa de Pablo Tecuanhuey Teapila, candidato del partido Fuerza por México a la presidencia municipal de San Gregorio Atzompa y golpearon a él, a su familia y planilla de regidores, en lo que consideró un atentado contra su persona.

El hecho ocurrió después de que el político presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) en contra de personal de la Presidencia Auxiliar de Chipilo por presuntamente ocupar un vehículo oficial para promover a candidatos del PAN.

El candidato narró a través de un video difundido en redes sociales que hombres armados lo encañonaron, colocaron una bolsa en la cabeza a su esposa, dieron un cachazo a su madre y también agredieron a su hija.

Puntualizó que el hecho ocurrió cuando se encontraba en el interior de su casa con su equipo de trabajo y su planilla de regidores para organizar su cierre de campaña, el cual dijo que será cancelado por la seguridad de los mismos.

En ese sentido, el candidato hizo un llamado al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para que haya seguridad en lo que resta del proceso electoral, e hizo responsable al resto de los candidatos de San Gregorio Atzompa de lo que le pueda ocurrir a él, a su familia y a la planilla de regidores.

“Estás cosas no pueden estar pasando en San Gregorio Atzompa, el proceso debe ser limpio, temo por mi seguridad y hago responsable a quien quiera atentar contra mi persona, no tengo enemigos, con todos los candidatos he hablado, pero si alguno quiere atentar, lo hago responsable de la seguridad de mi equipo de trabajo, de mis regidores, de mi familia”, sentenció.