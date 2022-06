En Golondrinas, Emiliano Ruiz visibiliza la vida y la problemática de un barrio periférico

En su cuarto libro, que él siente como primero, el cronista y reportero Emiliano Ruiz Parra hace un llamado a cuestionar la realidad de millones de personas quienes día a día se desplazan de las periferias hacia el centro de las ciudades, como parte de una dinámica laboral que los lleva a dejar la posibilidad de tener un espacio vital y dedicar su energía hacia otros asuntos como la familia, la vida, los gustos.

En Golondrinas (Debate, 2022) el autor propone por tanto una reflexión: que es necesario replantear el modelo de desarrollo y trabajo que ha hecho que sólo en las ciudades haya empleo, y por tanto la gente tenga que migrar a ellas para buscarlo. De paso, dice durante una entrevista que podrá ser vista en las redes sociales de este diario, es decirle a los jóvenes que han crecido en estos barrios que sus historias son importantes, que se tienen que contar, hacerlas visibles y problematizarlas, pues “las soluciones empiezan por mirar los problemas”.

Golondrinas, cuenta Ruiz Parra, nace como nacen otros muchísimos barrios ubicados en lo que se conoce como la periferia de la zona metropolitana de la Ciudad de México, esta vez en Ecatepec, a la par de que se puede encontrar en otras zonas metropolitanas de Guadalajara, Tijuana, Monterrey o la propia Puebla.

Abunda que son lugares donde la gente, los trabajadores, llegan a buscar un espacio vital donde desarrollar su vida pues ante la expansión de las ciudades y el hecho de que cada vez es más difícil migrar hacia otros lugares –como los Estados Unidos-, forman parte de una especie de onda expansiva hacia el campo, y así, en donde había campo y milpa, empieza a haber ciudades. “El monte se convierte en un lugar habitable”, señala durante la entrevista a distancia.

Hacer habitable al campo, una acción que sonaría “fácil” si fuera hecha por una empresa constructora, con sus máquinas y sus miles de trabajadores, se convierte en una gesta, en una épica realizada por las comunidades, quienes hacen un impresionable “gasto de energía que hacen sobre todo las mujeres”.

“Golondrinas es sobre todo un esfuerzo de mujeres como lo son los barrios marginales en México y en el mundo. Esta es una historia muy universal: se puede encontrar en Lagos, Nigeria; en Cochabamba, Bolivia; en Las Filipinas o Estambul, sobre cómo mientras los hombres salen a desempeñar algún oficio, algún trabajo, las mujeres se quedan a construir su espacio vital, a conquistar su derecho al agua, a las escuelas, a la tierra, a la vivienda, y mientras están criando a sus hijos”.

Como ejemplo, el periodista Emiliano Ruiz refiere a dos de las historias contenidas en el libro: la de Lety, pionera de la colonia que empieza la aventura de convertir campo en ciudad, y la de Imelda, quien ha construido comunidad pese a que su hijo fue asesinado y ha sido víctima de impunidad e injusticia por la misma causa. “Las mujeres se enfrentan a una tremenda violencia de género (…) La comunidad está junto a un canal de aguas negras en donde han aparecido cuerpos de mujeres (…) Hay una gran angustia de las mujeres y de los papás porque son vulnerables a la desaparición, al secuestro (…)”.

En ese sentido, afirma que Golondrinas es una gesta que ocurre todos los días, que no se ve, que implica un sobreesfuerzo para las comunidades, para sus mujeres, por lo que era momento de contarla. “No hemos mirado hacia la periferia como se merece ser contada”.

Señaló que no es mirada, porque “es normal” que la gente haga esta migración interna y se desplace durante más de dos horas en un autobús –o más- hacia su centro de trabajo, siendo presa de asaltos o actos violentos. “No se debe normalizar, debemos de cuestionarnos, preguntarnos por qué pasa esto y qué tanto va drenando la energía de las sociedades, que podría irse al esparcimiento, al ocio, al arte, a conquistar una vida mejor, a estar con los hijos”.

Ruiz Parra destaca que a Golondrinas lo unen dos puentes: uno periodístico y el otro ligado a lo personal/nostálgico. La primera, cuenta, gestada a partir de lo que notó siendo estudiante: que sus amigos y compañeros de trabajo provenían de los municipios de la periferia de la Ciudad de México, que le llevó a pensar que “había una ciudad que no conocía” por lo que movido por su interés y curiosidad periodística, lo llevó a adentrarse en el barrio.

La otra, la personal, estuvo ligada a lo que recuerda de su niñez, cuando sus papás formaron parte de la política de movimiento urbano popular, como militantes que buscaron cambiar el mundo entre los años 60 y 70 del siglo anterior que les hizo llegar con estos trabajadores que buscaban su espacio en este lugar. “Fue muy natural conectar con una experiencia que latía en los archivos más internos de mi alma; fue buscar en esas personas a mis padres buscaron y los encontré 30 años después, mi búsqueda no fue política sino periodística y una manera de reconectarme con esa historia”.

Así, sin ser la nota dura, el autor echó mano la crónica y ensayo -político, social y personal- con un arco narrativo amplio y con la capacidad de escuchar a los personajes. “El libro no tiene una ambición ficcional, pues no hacía falta porque la realidad es tan compleja que no hizo falta inventar a un personaje”.

El libro, que será presentado el 30 de junio en la Ciudad de México en espera de ser comentado en otras ciudades como Puebla, representa una gran historia, aquella que se sitúa en un pequeño barrio desde donde el autor cuenta una realidad bastante universal. “Es un libro en donde esta parte de mi historia, hay mucho de mí en él”, concluye.