Gobiernos pasados no han llevado al municipio de Puebla a la modernidad, señala Rafael Cañedo, candidato a edil por Movimiento Ciudadano

Quienes han gobernado la capital poblana, no la han llevado al lugar que debería de estar, con modernidad, sostuvo Rafael Cañedo Carrión, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal.

Expuso que a pesar de ser la cuarta ciudad más importante del país, Puebla, esta todavía tiene varios retos por superar, como el de la seguridad.

En ese contexto, ofreció emprender acciones para que los ciudadanos y visitantes se sientan tranquilos al caminar por las calles.

Opinó que eso también permitirá hacer más atractivo el municipio y buscar que ocupe las posiciones que actualmente tienen Guadalajara o Monterrey.

“Lo que yo veo es que yo no sé si descuidaron o no, pero no la han llevado donde debería de estar. Yo creo que el rumbo debe ser un rumbo de modernidad”, declaró en entrevista radiofónica realizada la mañana de este lunes.