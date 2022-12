Gobiernos no planificados y de corto plazo, generan inestabilidad: académico de la Ibero Puebla Gobiernos no planificados y de corto plazo, generan inestabilidad: académico de la Ibero Puebla

Gobiernos de tan corto plazo y que no estaban planificados, como los que ya ha tenido el estado de Puebla y el que vendrá en los próximos días, tras la muerte de Luis Miguel Barbosa Huerta, generan mucha inestabilidad porque improvisan medidas, indicó Miguel Calderón Chelius, doctor en Ciencias Sociales y Director del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla.

En entrevista para el programa Las Reporteras, de La Jornada de Oriente, indicó que un ejemplo es el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, que fue nombrado después del deceso de Martha Érika Alonso Hidalgo, y que tuvo un muy mal desempeño.

“Un gobierno más, aunque fueran buenos gobiernos, gobiernos de corto plazo meten mucha inestabilidad y sobre todo gobiernos de tan corto plazo que no estaban planificados de esta manera y que entonces tienen que ponerse a improvisar, a tomar medidas”.

Manifestó que sería saludable que quien llegue mantenga cierto grado de continuidad y que solo haga solo los cambios indispensables para garantizar su capacidad de gobernar, toda vez que se avecinan dos años de incertidumbre.

De la administración de Barbosa Huerta, el académico opinó que no fue particularmente significativa, en términos positivos o negativos para el estado; además de que también fue poco presente, aunque el titular del Poder Ejecutivo sí tenía fuerte proyección mediática.

Añadió que en los cuatro años que el morenista estuvo al frente de esta entidad federativa, no se sintió que como un verdadero gobierno de izquierda

Calderón Chelius externó que podría ser saludable que un integrante del gabinete quedará como gobernadora o gobernador sustituto; aunque aclaró que en situaciones como la que se vive actualmente no se pude decir si existe una mejor o peor alternativa.

“Creo que no hay una mejor opción, la mejor opción es que lleguen a una buena negociación y logren llegar a un acuerdo. Sería una buena señal en ese sentido, la continuidad de la secretaría de Gobierno (Ana Lucía Hill Mayoral) podría ser una señal en ese sentido de que se opta por alguien que administre más que gobierne el estado. Pero no veo en ese sentido una mejor opción en este momento, no se tenía en el escenario el posible fallecimiento del gobernador”.

Consideró también que en los dos años que encabezará el o la titular del Poder Ejecutivo que elegirá el Congreso del Estado, la administración estatal podría desdibujarse y con ello afectar a Morena en la elección de 2024, ya que se generaría en la sociedad la necesidad de un cambio de partido.

Abundó que se reconfigurará el juego político y muy posiblemente quien gobierne el estado, tendrá una influencia menor que tenía Luis Miguel Barbosa.

Miguel Calderón abundó que va a haber una disputa fuerte en Morena por ver quién queda al frente de la entidad.