Gobiernos del PAN en Puebla “heredan desorden y delincuencia” en mercados, unidades habitacionales y juntas auxiliares: Armenta

De gira por el municipio de Xicotepec de Juárez, el candidato de la coalición “Sigamos haciendo historia” a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, acusó a su opositor Eduardo Rivera Pérez que la ineptitud de su gobierno como alcalde de la ciudad de Puebla “deja una herencia de desorden y delincuencia” en mercados, Unidades Habitacionales y juntas auxiliares.

“Los recientes actos en la ciudad de Puebla son resultado de un gobierno municipal panista que solo piensa en el negocio, lo que se gana en la compra de chalecos, videocámaras, tencología, parquímetros y por privatizar el agua”, señaló de manera directa.

Al término del acto masivo que se efectuó este jueves en el zócalo de Xicotepec de Juárez, en respaldo al arranque de campaña de Carlos Barragán Amador, candidato a la alcaldía, dijo que debido a que Eduardo Rivera nunca salió de la capital, no entiende de temas de seguridad.

–Eduardo Rivera estuvo este día también en Xicotepec y pidió que te deslindes de la estrategia que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador porque no ha funcionado en Puebla ni en el país, ¿qué le respondes? -cuestionó esta reportera.

-Ay Lalo, estas totalmente fuera, como no has salido de Puelba no entiendes la seguridad. Es lamentable que por un lado le aplauda al gobernador y ahora que está en campaña diga lo contrario.