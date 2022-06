Trabajo de gobiernos para revertir contaminación en el Atoyac no se ve porque sus antecesores ignoraron el tema: Canacintra

El esfuerzo que hacen las autoridades actualmente para el tratamiento de aguas contaminadas, no se nota porque hay varios años de retraso y porque varios gobiernos han ignorado este tema, consideró Luis Espinosa Rueda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

En conferencia de prensa ofrecida esta mañana, opinó que el problema de contaminación del Río Atoyac no se puede atribuir solo a una negligencia gubernamental o de las empresas, pues también la población tiene su grado de responsabilidad.

En el caso del sector industrial, dijo que hay varias empresas que sí cumplen con el tratamiento, pero que también hay otras que desconocen la actualización de las normas o tienen confusión sobre si su descarga de aguas corresponde a Soapap o a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Yo no llamaría negligencia gubernamental, llevamos administraciones tras administraciones que no se ha tocado, entonces ahorita el esfuerzo que se está haciendo por parte de las autoridades trae mil años de retraso porque precisamente luego se construyeron tuberías en los parques porque no tenían drenaje… Desde ahí estamos trabajando porque había mucho desconocimiento, porque han pasado años y tú sigues operando y no veías ni a Conagua ni a Soapap, no veías a nadie”.

Espinosa Rueda abundó que actualmente están trabajando con el ayuntamiento de Puebla en informar a las empresas sobre sus obligaciones.

Asimismo, reiteró su postura de que los gobiernos municipales son los principales contaminantes de los ríos porque dijo que la gran mayoría no cuenta con plantas tratadoras y arrojan sus descargas directamente a los afluentes.