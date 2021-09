Gobierno impulsará estrategia en seguridad por regiones con ediles: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que impulsará una estrategia estatal de coordinación por regiones en materia de seguridad y combate a la delincuencia una vez que rindan protesta los nuevos alcaldes, tanto de la capital como del interior, pues “están comprometidos con ello”.

En su tradicional rueda de prensa, el mandatario poblano manifestó que desde el primer momento tuvo acercamiento con los nuevos ediles, quienes coincidieron en que es necesario trabajar en conjunto para disminuir los índices delictivos.

Dijo que es necesario esperar a que asuman funciones, que será el 15 de octubre, para que sepan cuál el estado que guardan sus municipios, así como conocer con qué cuentan y el número de policías que tendrán y si estos cumplen con sus labores.

Sostuvo que como titular del poder Ejecutivo no intervendrá en la construcción de los gabinetes de cada ayuntamiento, aunque dijo que emitirá una opinión sobre cuales perfiles deben encabezar las secretarías de Seguridad Pública.

“Estoy tenido reuniones con alcaldes sobre el tema de seguridad, yo no voy a decidir cargo, eso les toca a ellos, yo solo daré una opinión sobre los cargos de seguridad pública, porque estan de acuerdo en que se debe tener una coordinación y vamos a hacerlo a través de regiones”, asentó.

Refirió que igual el gobierno estatal entregará a los presidentes municipales el atlas delictivo con que cuentan, a fin de que conozcan cómo está la situación de sus demarcaciones y en base a eso puedan trabar en conjunto para el combate a la delincuencia.

Ediles electos fueron capacitados

Barbosa Huerta dio a conocer que el pasado 16 de julio el gobierno impartió el primer curso de capacitación a alcaldes electos y han puesto a disposición las diversas secretarías estatales para ofrecer asesoramientos de gobernanza.

“Yo quisiera que ellos tengan más interés, pero no es cuestión mía, es de ellos, no son inexpertos, tienen equipos muy hechos, vienen con gente expertas que saben cómo asumir el cargo y ejércelo, vamos apoyar a todos en su entrega-recepción, de cómo la asuma, un momento se harán muchas cosas, van a ver que la situación no es como la esperaban”, sentenció.