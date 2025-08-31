Domingo, agosto 31, 2025
NoticiasEstado

El gobierno se abstiene de intervenir en la investigación contra propietarios del Club Puebla

Armenta sostiene que el gobierno estatal no intervendrá en la investigación a los dueños del Club Puebla
Armenta sostiene que el gobierno estatal no intervendrá en la investigación a los dueños del Club Puebla. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier dijo este domingo que se abstiene de intervenir en la investigación contra propietarios del equipo de fútbol del Club Puebla, que estaría vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante su conferencia de prensa matutina, Armenta Mier aseguró que su administración colaborará con lo que esté dentro de su competencia.

​”No nos vamos a meter en un tema que compete a la autoridad. Estamos en contra de la corrupción. Que se hagan las investigaciones y que la autoridad actúe”, afirmó el morenista.

​Explicó que, de hallarse alguna irregularidad de orden estatal, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), a través de su Unidad de Investigación e Inteligencia, deberá coordinarse con las autoridades pertinentes para atender la situación conforme a la ley.

​Además, señaló que su gobierno se ha enfocado en el área deportiva, destacando la liquidación de una deuda de 127 millones de pesos que se tenía con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

​Esta declaración del gobernador se da tras una investigación a nivel federal que reveló un esquema de propiedad complejo en el Club Puebla. 

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, el equipo no pertenecería al empresario local Manuel Jiménez García, sino a otras personas supuestamente ligadas al empresario Ricardo Salinas Pliego.

​La investigación sugiere que esta red de prestanombres se diseñó desde 2015 para ocultar a los verdaderos dueños del equipo, un esquema que también se repite en el registro de los clubes Monarcas Morelia y Mazatlán.

Estamos atendiendo las causas de la inseguridad 

Armenta Mier dijo que el gobierno del estado está ocupado en apoyar a las fuerzas básicas con las escuelas de fútbol. 

“No nos vamos a meter en un tema que le compete a la autoridad. Estamos en contra de la corrupción, ha quedado claro. Que se hagan las investigaciones y que la autoridad actúe con apego a la ley”, destacó.

“El deporte masivo de alto rendimiento, el deporte escolar y el deporte profesional lo estamos haciendo como nadie lo había hecho en Puebla, como nadie”, resaltó.

Dijo que el gobierno del estado pagó la deuda de 27 millones de pesos que se debía a la Conade.

Asimismo, agregó que crearon la Secretaría del Deporte y la Juventud con Gabriela “la bonita” Sánchez. 

“Estamos construyendo y creamos la Universidad del Deporte con el Chelis, y Puebla ha sido el epicentro del deporte que no había sido en los últimos tres, en las últimas tres décadas”, sostuvo. 

Alejandro Armenta dijo que esto significa, como dice el vicealmirante Francisco Sánchez González, atender las causas de la protección y la seguridad de la población.

Temas

Más noticias

Internacional

“No entiendo cómo el mundo sigue en silencio” ante opresión palestina: Greta Thunberg rumbo a Gaza

La Jornada -
Barcelona. Con el lema "Cuando el mundo se queda en silencio, nosotros zarpamos", una flotilla con ayuda humanitaria y activistas como Greta Thunberg partió...
Internacional

Imposible, una evacuación masiva, segura y digna en Gaza: Cruz Roja

La Jornada -
Gaza. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió ayer que el desalojo masivo de la ciudad de Gaza, ordenado por Israel en...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Cuatro grupos criminales se disputan el Centro de Puebla: SSP

Yadira Llaven Anzures -
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que cuatro organizaciones criminales se disputan el control del...

Tlatehui toma distancia de Manuel Herrera y del grupo que lo respalda en la elección de dirigente del PAN en la capital

Efraín Núñez -
Edmundo Tlatehui Persino, exalcalde de San Andrés Cholula, tomó distancia del grupo que respalda a Manuel Herrera Rojas en la elección interna para la...

“Los abuelos son la voz de la experiencia, la guía en los hogares y el pilar de cada familia”: Alfonso Sánchez

La Redacción -
Con música, baile y un ambiente cargado de cariño, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García celebró con gran entusiasmo el día del...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025