El gobierno se abstiene de intervenir en la investigación contra propietarios del Club Puebla

El gobernador Alejandro Armenta Mier dijo este domingo que se abstiene de intervenir en la investigación contra propietarios del equipo de fútbol del Club Puebla, que estaría vinculada al empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante su conferencia de prensa matutina, Armenta Mier aseguró que su administración colaborará con lo que esté dentro de su competencia.

​Explicó que, de hallarse alguna irregularidad de orden estatal, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), a través de su Unidad de Investigación e Inteligencia, deberá coordinarse con las autoridades pertinentes para atender la situación conforme a la ley.

​Además, señaló que su gobierno se ha enfocado en el área deportiva, destacando la liquidación de una deuda de 127 millones de pesos que se tenía con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

​Esta declaración del gobernador se da tras una investigación a nivel federal que reveló un esquema de propiedad complejo en el Club Puebla.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio, el equipo no pertenecería al empresario local Manuel Jiménez García, sino a otras personas supuestamente ligadas al empresario Ricardo Salinas Pliego.

​La investigación sugiere que esta red de prestanombres se diseñó desde 2015 para ocultar a los verdaderos dueños del equipo, un esquema que también se repite en el registro de los clubes Monarcas Morelia y Mazatlán.

Estamos atendiendo las causas de la inseguridad

Armenta Mier dijo que el gobierno del estado está ocupado en apoyar a las fuerzas básicas con las escuelas de fútbol.

“No nos vamos a meter en un tema que le compete a la autoridad. Estamos en contra de la corrupción, ha quedado claro. Que se hagan las investigaciones y que la autoridad actúe con apego a la ley”, destacó.

“El deporte masivo de alto rendimiento, el deporte escolar y el deporte profesional lo estamos haciendo como nadie lo había hecho en Puebla, como nadie”, resaltó.

Dijo que el gobierno del estado pagó la deuda de 27 millones de pesos que se debía a la Conade.

Asimismo, agregó que crearon la Secretaría del Deporte y la Juventud con Gabriela “la bonita” Sánchez.

“Estamos construyendo y creamos la Universidad del Deporte con el Chelis, y Puebla ha sido el epicentro del deporte que no había sido en los últimos tres, en las últimas tres décadas”, sostuvo.

Alejandro Armenta dijo que esto significa, como dice el vicealmirante Francisco Sánchez González, atender las causas de la protección y la seguridad de la población.