Gobierno de Puebla podría entregar a las normalistas de Teteles el control de nuevos alumnos a esta institución

Tras protestas en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, el gobierno de Puebla y normalistas de Teteles sostuvieron una reunión para dar salida a las demandas de las estudiantes. Entre los primeros acuerdos, analizarán la restricción de la matrícula en la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”.

Para ello, el Gobierno del Estado acordó que el próximo 12 de septiembre personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) visitará las instalaciones para revisar la lista de aspirantes.

En un comunicado oficial, la autoridad informó que en el encuentro participaron funcionarios federales y estatales, observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y alumnas del Consejo Estudiantil la Normal de Teteles.

La reunión fue encabezada por el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala, quien destacó que el diálogo es la principal herramienta para resolver conflictos.

Durante el encuentro se abordaron las principales demandas de las estudiantes, con énfasis en el análisis de la restricción de la matrícula.

Adelantó que en la visita que haga el Gobierno del Estado a la Escuela Normal se permitirá el acceso a personal de la Comisión de Derechos Humanos para supervisar la situación de las alumnas internas.

Además, informó que se programó una nueva reunión para el 18 de septiembre para dar seguimiento a las denuncias presentadas contra maestros o personal académico cuya permanencia es cuestionada por las estudiantes.

Samuel Aguilar Pala expuso que esta es la novena reunión y que en todo momento se han respetado las demandas de las alumnas y su libre expresión. También destacó la importancia de llegar a acuerdos para evitar confrontaciones.

Por su parte, el secretario de Educación Pública Manuel Viveros Narciso subrayó el respeto a las decisiones escolares de la comunidad estudiantil y afirmó que en Puebla ningún joven se quedará sin oportunidades de estudio.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes Andrés Galán Robles, representante de la SEP a nivel federal; Aurelio Garrido Herrera, secretario Técnico de las “Mesas de Construcción de Paz” del gobierno federal, y otros funcionarios estatales.

El pasado 2 de septiembre, una protesta de normalistas de Teteles en demanda de diálogo y cumplimiento a sus demandas derivó en la quema de un vehículo de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y otros actos vandálicos, de los cuales se deslindaron las estudiantes.

Más tarde, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló de manera directa como responsables de los destrozos a integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”.

Durante la protesta, un total de 140 normalistas estuvieron retenidas al interior de tres camiones y fueron liberadas después de cinco horas ante la posibilidad de que la situación saliera de control.