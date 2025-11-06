Gobierno federal presenta plan integral contra abuso sexual y justicia a las mujeres

Ciudad de México. El gobierno federal informó este jueves que el delito de abuso sexual no está tipificado de manera uniforme en todo el país, pues mientras en 19 entidades existen criterios amplios y agravantes para sancionarlo, en nueve más el tipo penal no está suficientemente fortalecido y en cuatro ni siquiera se define con claridad qué constituye abuso sexual.

Así lo dio a conocer este jueves la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde se presentó un plan integral contra el abuso sexual que busca fortalecer la atención, la denuncia y la procuración de justicia para las mujeres, así como promover un cambio cultural que elimine la normalización de la violencia de género.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que uno de los principales objetivos del plan es lograr que el abuso sexual sea considerado un delito grave y sancionado de manera homogénea en todas las entidades federativas, además de facilitar los procesos de denuncia. “La presidenta nos ha solicitado buscar la forma en que las denuncias sean mucho más ágiles y que las mujeres puedan denunciar de manera más rápida”, señaló.

Hernández detalló que, conforme al artículo 260 del Código Penal Federal, el abuso sexual comprende actos como tocamientos obscenos, obligar a presenciar actos sexuales o exhibir el cuerpo de la víctima, con penas de seis a diez años de prisión y hasta 200 días de multa, que se agravan cuando hay violencia física o cuando la víctima es menor o vulnerable.

Agregó que el gobierno federal trabaja con los congresos locales y el Congreso de la Unión para armonizar los códigos penales y garantizar que las mujeres tengan la misma protección jurídica sin importar el estado donde vivan. El próximo 13 de noviembre se realizará una reunión con las presidentas de las Comisiones de Género de los congresos estatales para avanzar en la homologación del tipo penal.

El plan también contempla campañas de sensibilización y prevención, dirigidas tanto a mujeres como a hombres, para fomentar la denuncia y erradicar las conductas machistas. Además, se fortalecerá la capacitación de ministerios públicos, jueces y fiscales con perspectiva de género y se implementarán protocolos contra el acoso y el abuso sexual en el transporte público.

La secretaria subrayó que el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentarán los primeros avances de esta estrategia nacional.

Por su parte, Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, informó que desde mayo se publicaron lineamientos para la erradicación del abuso sexual en las escuelas del país y que se trabaja en su armonización en las 32 entidades. Añadió que la perspectiva de género y la erradicación de la violencia forman ya parte de los contenidos curriculares de la educación básica.

