Miércoles, septiembre 3, 2025
NoticiasNacional

Gobierno lanza plan de erradicación de plaguicidas para una agricultura más limpia

El gobierno federal inició una estrategia de erradicación de plaguicidas con altos riesgos para la salud, anunció Julio Berdegué.
La Jornada

Ciudad de México. Con el objetivo de avanzar en una agricultura más limpia, sustentable y segura para la población, el gobierno federal inició una estrategia de erradicación de plaguicidas con altos riesgos para la salud que están ya prohibidos en distintos países en el mundo, anunció el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

En principio, anunció que está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación una lista de 35 plaguicidas que se consideran tóxicos y altamente peligrosos, entre los cuales destacó al Aldicard, Carboturan, Endosulfan y el DDT, considerados altamente riesgosos para la salud.

Puedes consultar: México, invadido de plaguicidas peligrosos

Berdegué anunció que esto constituye una primera etapa de tres que se están considerando en la primera mitad del sexenio. Anunció que en el primer semestre de 2026 se difundirá una nueva lista de plaguicidas prohibidos y en 2027 otra más, además de incorporar restricciones acordes a los parámetros internacionales en diversos convenios.

Se pretende lograr una agricultura más limpia, más sustentable y saludable para la población. Dijo que increíblemente en México no está prohibido el uso del DDT, solo se ha restringido su importación, pero no su producción, a pesar de que está prohibido prácticamente en todo el mundo.

También puedes leer: Elabora Sheinbaum nuevo decreto para prohibir plaguicidas

El Altical es un insecticida peligroso que se utiliza en la producción de cítricos y caña de azúcar; el Carboturan es un plaguicida muy peligroso prohibido en Europa y en Canadá, y tiene fuertes restricciones de uso en Estados Unidos. El Endosulfan tiene efectos graves en los bebés en gestación.

Más adelante, a pregunta expresa sobre si a futuro se pretende también prohibir el glifosato, Berdegué dijo que en México y en el mundo hay muchas investigaciones para tratar de sustituir este producto. Hay interés en generar nuevas sustancias menos agresivas.

Leer más: Encontrar sustituto de glifosato tardará aproximadamente 10 años: Consejo Agropecuario Poblano

Temas

Más noticias

Nacional

Reunión con Marco Rubio será muy cordial y en términos de colaboración: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que la reunión que sostendrá esta mañana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco...
Internacional

China, “imparable”

La Jornada -
Pekín. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este miércoles que su país es “imparable”, en un discurso con el que dio inicio a...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más noticias

Reunión con Marco Rubio será muy cordial y en términos de colaboración: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que la reunión que sostendrá esta mañana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco...

China, “imparable”

La Jornada -
Pekín. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este miércoles que su país es “imparable”, en un discurso con el que dio inicio a...

La presidenta Sheinbaum no acepta ayuda contra inseguridad porque está “asustada”: Trump

La Jornada -
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que México está controlado por los cárteles y que la presidenta Claudia Sheinbaum está “asustada”, por lo cual...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025