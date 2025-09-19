Viernes, septiembre 19, 2025
NoticiasEducación

Gobierno informa que acordó con normalistas la incorporación de 120 nuevas alumnas en Teteles

Martín Hernández Alcántara

El gobierno de Puebla ha informado esta mañana  que en la  reunión de ayer entre autoridades estatales y federales con el Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, se acordó garantizar la incorporación de 120 aspirantes sin reducción en la matrícula de nuevo ingreso, así como que las estudiantes definan la fecha de entrega de las instalaciones para reactivar plenamente las actividades académicas.

El encuentro contó con la participación de la Secretaría de Educación Pública estatal, la Secretaría de Gobernación de Puebla, la Oficina de Enlace Educativo de la SEP federal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH).

Durante la mesa de trabajo se destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos el 8 de septiembre y la disposición de las autoridades para sostener un diálogo abierto en un marco de respeto y legalidad, aseguró el Poder Ejecutivo en un comunicado.

El gobierno del estado reiteró que se mantendrá el respeto a los derechos de las normalistas y la continuidad del proceso de diálogo constructivo.

A su vez, el Consejo Estudiantil y las instancias presentes formalizaron el compromiso de realizar reuniones periódicas que garanticen el desarrollo educativo de la institución, con apego irrestricto a los derechos humanos.

