Gobierno de Puebla ya gestiona resolver la escasez de fármacos oncológicos: Ssa

Tras la manifestación de familiares y pacientes oncológicos frente al Complejo Médico del Sur, por la falta a de medicamentos, la Secretaría de Salud, en coordinación con el IMSS-Bienestar, informó este viernes que se gestiona con un proveedora adquisición de insumos médicos para abastecer la Unidad de Oncología.

Mediante un comunicado, la autoridad anunció que, de manera complementaria, comenzó la reprogramación de consultas utilizando comunicación telefónica con los usuarios, en aras de reducir los retrasos registrados en días recientes.

Además, se implementaron acciones para mejorar la infraestructura hospitalaria. Se dio a conocer la licitación para la renovación del equipo de rayos X y, hasta que el proceso concluya, los Servicios de Salud del Estado realizarán trabajos correctivos temporales para evitar que los diagnósticos se interrumpan y los pacientes sufran retrasos innecesarios.

En cuanto al servicio de patología, indispensable para el procesamiento de biopsias y piezas quirúrgicas, el gobierno informó que continúan las gestiones con la federación para liberar y restablecer este servicio con normalidad.

Asimismo, se informó que esta en proceso de incorporación un grupo de cuatro médicos, cuya contratación está prevista para septiembre de este año, “lo que permitirá agilizar la atención a pacientes y fortalecer la capacidad operativa del hospital”.