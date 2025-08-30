Viernes, agosto 29, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Gobierno de Puebla ya gestiona resolver la escasez de fármacos oncológicos: Ssa

Foto: Reutes
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Tras la manifestación de familiares y pacientes oncológicos frente al Complejo Médico del Sur, por la falta a de medicamentos, la Secretaría de Salud, en coordinación con el IMSS-Bienestar, informó este viernes que se gestiona con un proveedora adquisición de insumos médicos para abastecer la Unidad de Oncología.

Mediante un comunicado, la autoridad anunció que, de manera complementaria, comenzó la reprogramación de consultas utilizando comunicación telefónica con los usuarios, en aras de reducir los retrasos registrados en días recientes.

Además, se implementaron acciones para mejorar la infraestructura hospitalaria. Se dio a conocer la licitación para la renovación del equipo de rayos X y, hasta que el proceso concluya, los Servicios de Salud del Estado realizarán trabajos correctivos temporales para evitar que los diagnósticos se interrumpan y los pacientes sufran retrasos innecesarios.

En cuanto al servicio de patología, indispensable para el procesamiento de biopsias y piezas quirúrgicas, el gobierno informó que continúan las gestiones con la federación para liberar y restablecer este servicio con normalidad.

Asimismo, se informó que esta en proceso de incorporación un grupo de cuatro médicos, cuya contratación está prevista para septiembre de este año, “lo que permitirá agilizar la atención a pacientes y fortalecer la capacidad operativa del hospital”.

Temas

Más noticias

Internacional

Revelan abusos sexuales de sacerdotes a estudiantes de colegio francés durante 40 años

La Jornada -
Nantes, Francia.- Cinco sacerdotes y un docente sometieron a una decena de estudiantes de una escuela de Nantes, en el oeste de Francia, a abusos...
Nacional

Estrenará SCJN imagen institucional a partir del 1 de septiembre

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una imagen institucional distinta a partir del próximo primero de septiembre, cuando...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Dos sujetos en motocicleta asesinan a balazos a un hombre en la colonia Ciudad Satélite de la capital

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde de este viernes, un hombre fue asesinado a tiros por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta en la colonia...
00:00:41

Las cartas postales de Cuevas a Bazán, germen de la retrospectiva que abrirá en el MIB

Paula Carrizosa -
Una versión pequeña de La Giganta reposa en el Museo Internacional del Barroco (MIB). Junto a la que es considerada la escultura clave de...

Prohíben venta y consumo de alcohol en el Centro Histórico y las 17 juntas auxiliares de Puebla durante el 15 y 16 de septiembre

Patricia Méndez -
El ayuntamiento de Puebla estableció la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico y en las 17 juntas auxiliares...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025