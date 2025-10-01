Miércoles, octubre 1, 2025
NoticiasEstado

Federación instalará planta de harina de maíz en Puebla para eliminar intermediarios

"La planta de harina de maíz en Puebla será una de ocho instalaciones de transformación alimentaria que construirá el gobierno federal entre 2025 y 2030."
Yadira Llaven Anzures

El gobierno federal, a través del Programa Institucional de Alimentación para el Bienestar, convertirá a Puebla en un punto estratégico para la autosuficiencia alimentaria al instalar una planta de harina de maíz. 

Esta instalación forma parte de un ambicioso plan que contempla un total de ocho plantas de transformación en el país durante el periodo 2025-2030.

El Programa Institucional de Alimentación para el Bienestar fue publicado este 30 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se dieron a conocer los lineamientos de las acciones para los siguientes cinco años.

El plan establece que la planta poblana es crucial para el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer las cadenas de valor y fomentar la economía moral entre los pequeños productores.

La planta en Puebla tendrá una doble función: operativa y social. Su posición geográfica estratégica permitirá la distribución del insumo en la zona Sur-Sureste del país, pero su principal misión es la inclusión económica.

Además, busca integrar a los pequeños productores a esquemas de transformación que les brinden valor agregado y acceso directo a mercados regionales y comunitarios, eliminando la figura del intermediario.

El documento señala que la planta también ofrecerá directamente servicios de distribución y entrega de harina a las tortillerías de la zona. 

Como parte de su compromiso social, fijarán precios de venta preferenciales dirigidos específicamente a las personas productoras de tortilla ubicadas en localidades indígenas y afromexicanas.

Puebla, centro de una red nacional de transformación

La planta de maíz de Puebla es una de las dos que se desarrollarán para este grano en el país, siendo la otra ubicada en Chiapas.

El programa federal no se limita al maíz, la estrategia nacional incluye la implementación de otras seis plantas de transformación de alimentos en el periodo 2025-2030, abarcando: una planta envasadora de miel en Yucatán, una planta chocolatera y una planta de café soluble.

Además, de dos plantas embolsadoras de frijol en Zacatecas y Durango, y una planta más para la producción de frijoles cocidos o refritos.

Todas estas acciones tienen un énfasis en la micro, pequeña y mediana escala para aumentar la producción nacional sostenible de alimentos bajo un enfoque agroecológico.

Temas

Más noticias

Internacional

Hamas pagará con el infierno si no acepta el plan de paz: Washington

La Jornada -
Washington. El presidente Donald Trump advirtió ayer a Hamas que tiene “tres o cuatro días” para responder a su “plan de paz” para Gaza,...
Internacional

Cruz Roja cierra oficina en Gaza y reubica personal por intensa ofensiva israelí

La Jornada -
Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció en un comunicado hoy miércoles que debido a la intensificación de las operaciones militares...

Últimas

Últimas

Relacionadas

“Nadie se va quedar desamparado”, asegura Sheinbaum a damnificados de Neza

La Jornada -
René Ramón, corresponsal Nezahualcóyotl. Mex. “Nadie se va quedar desamparado”, fue el mensaje que esta tarde envío la presidenta Claudia Sheinbaum a los damnificados de Nezahualcóyotl,...
00:01:25

Instalan Comité para el Rescate de la Presa de Valsequillo en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que este lunes quedó instalado el Comité Estatal para el Rescate de la Presa de Valsequillo, un esfuerzo...

Salinas Pliego “quiere politizar su deuda, las deudas no se politizan, se pagan”: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. El empresario Ricardo Salinas Pliego “quiere politizar su deuda (al fisco), las deudas no se politizan, se pagan. ¡Así de sencillo!”,...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025