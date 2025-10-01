Federación instalará planta de harina de maíz en Puebla para eliminar intermediarios

El gobierno federal, a través del Programa Institucional de Alimentación para el Bienestar, convertirá a Puebla en un punto estratégico para la autosuficiencia alimentaria al instalar una planta de harina de maíz.

Esta instalación forma parte de un ambicioso plan que contempla un total de ocho plantas de transformación en el país durante el periodo 2025-2030.

El Programa Institucional de Alimentación para el Bienestar fue publicado este 30 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se dieron a conocer los lineamientos de las acciones para los siguientes cinco años.

El plan establece que la planta poblana es crucial para el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer las cadenas de valor y fomentar la economía moral entre los pequeños productores.

La planta en Puebla tendrá una doble función: operativa y social. Su posición geográfica estratégica permitirá la distribución del insumo en la zona Sur-Sureste del país, pero su principal misión es la inclusión económica.

Además, busca integrar a los pequeños productores a esquemas de transformación que les brinden valor agregado y acceso directo a mercados regionales y comunitarios, eliminando la figura del intermediario.

El documento señala que la planta también ofrecerá directamente servicios de distribución y entrega de harina a las tortillerías de la zona.

Como parte de su compromiso social, fijarán precios de venta preferenciales dirigidos específicamente a las personas productoras de tortilla ubicadas en localidades indígenas y afromexicanas.

Puebla, centro de una red nacional de transformación

La planta de maíz de Puebla es una de las dos que se desarrollarán para este grano en el país, siendo la otra ubicada en Chiapas.

El programa federal no se limita al maíz, la estrategia nacional incluye la implementación de otras seis plantas de transformación de alimentos en el periodo 2025-2030, abarcando: una planta envasadora de miel en Yucatán, una planta chocolatera y una planta de café soluble.

Además, de dos plantas embolsadoras de frijol en Zacatecas y Durango, y una planta más para la producción de frijoles cocidos o refritos.

Todas estas acciones tienen un énfasis en la micro, pequeña y mediana escala para aumentar la producción nacional sostenible de alimentos bajo un enfoque agroecológico.