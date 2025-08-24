Gobierno estatal reactiva el MIB para favorecer el talento cultural y artístico de Puebla

Con la cancelación de la deuda del Museo Internacional del Barroco (MIB) que ahora pertenece a los poblanos, el gobierno de Puebla “incentiva la calidad de sus exposiciones y eventos de alto interés artístico y cultural”.

El objetivo es que visitantes locales, nacionales e internacionales tengan acceso a experiencias de primer nivel, a fin de lograr que este espacio se consolide como un referente cultural con proyección nacional e internacional.

Por medio de un comunicado, se informó que la administración estatal, mediante proyectos impulsados a través de la Secretaría de Arte y Cultura restaura el tejido social y construye desarrollo inclusivo.

De paso, se indica, también recupera y pone en operación espacios que consolidan la paz a través de expresiones y manifestaciones que incluyan la participación de artistas y de municipios del estado, para fomentar las artes y el patrimonio tangible, intangible y comunitario entre la sociedad poblana.

También puedes ver: Museo Internacional Barroco es el más caro del mundo; supera a los de Europa y Estados Unidos

Bajo esta premisa, se añade en el boletín informativo, la administración estatal impulsa las noches de fiesta poblana, los proyectos Expresiones desde la raíz y Puebla Canta.

Se abunda que el primero ofrece actividades gratuitas de jueves a domingo en lugares públicos como el Barrio del Artista y el Teatro de la Ciudad, a las cuales se han sumado 16 municipios como Tecali de Herrera, Tepexi de Rodríguez y algunos otros de la Sierra Norte y Nororiental.

Destaca que con la próxima convocatoria de Puebla Canta, se incrementará el padrón de artistas no solo de la capital, sino también del interior del estado, con lo que se fortalecerá la rehabilitación de espacios culturales.

Dicha convocatoria será dada a conocer en breve a través de los canales oficiales de la Secretaría de Arte y Cultura y del gobierno del Estado.

Con estas acciones, la administración de Alejandro Armenta busca garantizar los derechos culturales de todos los sectores de la sociedad, así como difundir y ofrecer oportunidades de participación tanto al talento emergente como al consolidado, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del tejido social a través de la historia, el arte y la cultura.

Podría interesarte: Se pagarán 2 mil mdp a la familia Hank por el MIB; se evitó desembolsar 8 mil mdp adicionales