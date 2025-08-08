Gobierno estatal impulsa transformación de productos agrícolas para recuperar 600 mil hectáreas sin cultivar

El gobernador Alejandro Armenta destacó este jueves que entre la Sierra Negra, la Sierra Nororiental y la Sierra Norte del estado se produce 20 por ciento del café a nivel nacional. Sin embargo, advirtió que la venta de este y otros productos agrícolas no genera a los productores ingresos suficientes para reinvertir en nuevas cosechas, ya que, por su carácter perecedero, los acaparadores rechazan comprarlos a corto plazo.

Por esta situación, que cada año provoca que se dejen de sembrar 600 mil hectáreas y afecta a 400 mil familias, el gobierno estatal impulsa programas de dotación de maquinaria agrícola y de transformación de productos primarios como el café, con el objetivo de convertirlo en soluble y abrir más opciones de venta, garantizando así ganancias y la posibilidad de reinvertir en las tierras.

“¿Cuántas veces hemos sabido de nuestros hermanos campesinos o productores del campo que te dicen: ‘No me alcanza con lo que vendo el producto ni para cosechar, aunque ya haya sembrado, no alcanza para levantar la cosecha de la cebolla, de la zanahoria, del producto, porque en el mercado los productos pierden valor’?”, expresó el gobernador durante la entrega de maquinaria agrícola y programas en el municipio de Tianguismanalco.

Según Armenta, transformar el grano en productos con mayor valor agregado, como soluble, aceites o conservas, permitirá captar mejores precios y retener parte del valor que hoy se pierde cuando empresas extranjeras procesan y comercializan el producto final.

Las autoridades sostienen que uno de los problemas estructurales es la perecibilidad y la venta a través de acaparadores, lo que obliga a los productores a vender barato o esperar a que algún intermediario compre.

De ahí la apuesta por centros de transformación y por la organización cooperativa: “Lo mismo con el mezcal… con el champú; esto es desarrollo, esto es valor agregado”, dijo Armenta, quien llamó a fomentar el consumo de lo “Hecho en Puebla y en México”.

“Estamos organizando a todos los productores, estamos organizando para que en cooperativas, sin que pierdan su categoría de privados, puedan vender volumen. Y a través de la marca Cinco de Mayo vamos a tener la posibilidad de tener nuestras tiendas”, añadió el mandatario.

El gobierno estatal entregó apoyos por 3.9 millones de pesos a 467 familias a través del Programa para la Transformación del Campo y destinó más de 13 millones de pesos a 57 proyectos del Programa de Obra Comunitaria.

En este contexto, Armenta subrayó que la administración ha realizado “la inversión más grande en la historia de Puebla al campo”, con recursos cercanos a los 1 mil 630 millones de pesos para el sector primario, e insistió en que la estrategia combina maquinaria, formación y transformación de productos para abrir mercados.

Entre las medidas anunciadas sobresale la entrega de 370 equipos tecnológicos, que incluyen 54 tractores, implementos agrícolas y drones operativos en las 27 microrregiones del estado, módulos de maquinaria para labores de barbecho, surcado y abonado, y la promesa de adquirir 100 tractores adicionales el próximo año.

El gobernador explicó que la prestación del servicio incluye el pago del tractorista y el combustible, con la intención de que pequeñas parcelas puedan beneficiarse aunque sus dueños no cuenten con capital para rentar maquinaria.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, celebró la iniciativa como parte de una política alineada con la meta federal de soberanía alimentaria. En su intervención resaltó que Puebla destaca por su producción de flor y por ocupar posiciones relevantes en cultivos como el cempasúchil y la nochebuena.

Además, Altamirano anunció apoyos por 120 millones de pesos para mejorar el material genético del ganado bovino, caprino y ovino, que beneficiarán a mil 763 cabezas en la entidad.

En este mismo sentido, Armenta aseguró que para lograr el acceso a mercados formales, financiamiento a largo plazo e infraestructura de capacitación técnica, los beneficiarios deberán organizarse en comités y cooperativas, y advirtió que se incentivará la denuncia ante prácticas irregulares en la compra de materiales o en la ejecución de obras comunitarias.

Las autoridades precisaron que el programa de Obra Comunitaria contempla más de 4 mil 500 intervenciones en los 217 municipios durante el año, en escuelas, mercados, casas de salud y espacios públicos, y que en la región se entregaron cheques y depósitos ya registrados en las cuentas de las tesoreras comunitarias.