Anuncia gobierno estatal que entregará zapatos en agosto por regreso a clases

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció esta mañana que su administración gestionará zapatos gratuitos a los estudiantes de primaria para el regreso a clases, pero no uniformes. En esa lógica, hizo un llamado a los que “están preocupados por el futuro poblano” -en franca alusión a los líderes de cámaras empresariales- para que ayuden en los insumos sanitarios.

En rueda de prensa el mandatario manifestó que para el siguiente ciclo escolar, que inicia el 30 de agosto, no es necesario que el gobierno entregue uniformes nuevamente, porque no se usaron los dados el año pasado debido a que las clases se tomaron a distancias, por lo que no hay razón para invertir en nuevas prendas.

No obstante, en el caso del calzado dijo que sí se entregarán como parte del apoyo que dará el gobierno a los estudiantes de nivel primaria del sistema educativo público, aunque no precisó cuántos pares serán.

“El gobierno va adquirir zapatos para las primarias, eso es lo que va a ser el apoyo que va dar este año, no uniformes, porque los uniformes es parte de lo que no se usó el año anterior, no habría razón para invertir en uniformes”, reiteró.

Asimismo, mencionó que el gobierno estatal está destinando recursos en la lucha contra el Covid-19, así como en la rehabilitación de escuelas para que estén en las mejores condiciones para los estudiantes, tanto de infraestructura como sanitaria.

Pide a empresarios ayudar con insumos

Manifestó que también se tendrá que proveer de gel antibacterial y cubrebocas diarios, tanto para los más de 2 millones de alumnos como para los 115 mil docentes que se tienen en las escuelas.

Ante esto, dijo que es necesario la ayuda de quienes están preocupados por el futuro de los poblanos y no solo que hablen.

“Ahora sí que nos ayuden los que dicen que nos han ayudado y que no lo han hecho, ahora si necesitamos que nos ayuden, con cubrebocas, gel antibacterial, que nos ayuden los preocupados por el futuro poblanos, que nos ayuden”, asentó.