Gobierno estatal mediará en disputa entre ayuntamiento de San José Chiapa y Audi

El Ayuntamiento de San José Chiapa y representantes de Audi México acordaron dialogar el próximo lunes en San José Chiapa, luego de que ayer el gobierno de ese municipio intentó clausurar la empresa.

Se presume que la acción de la comuna es por un presunto adeudo de 90 millones de pesos por uso de suelo.

Desde ayer por la tarde y hasta alrededor de las 11 de la noche, personal de Protección Civil intentó clausurar, pero se les impidió el ingreso a la planta.

Christine Kuhlmeyer, directora del Área de Comunicación y Sustentabilidad de Audi de México, declaró que la visita fue por un tema de Protección Civil -del que no dio mayores detalles- y no pudo ser atendida debido al horario y porque no estaba presente el representante legal de la firma germana.

“Hemos llegado a un acuerdo de platicar por las autoridades, en las oficinas del gobierno estatal el lunes 12 de octubre”, dijo de manera breve.

La trabajadora de Audi rechazó responder a los cuestionamientos de la prensa que ahí se encontraba presente.