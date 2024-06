El gobierno español se enfrenta a Madrid por la condecoración a Milei

Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, el socialista José Manuel Albares, tildó como un acto de “profunda deslealtad” la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, de conceder la medalla internacional al mandatario de Argentina, Javier Milei, que mantiene una dura pugna con el Ejecutivo español, con cruce de insultos y descalificaciones.

Los gobiernos de ambos países tienen abierta una crisis diplomática desde mayo pasado, cuando el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, decidió retirar a su embajadora en Buenos Aires tras las palabras de Milei durante un acto de la extrema derecha europea en Madrid, en las que llamó “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez, a raíz de unos procesos judiciales abiertos contra ella por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

A unas horas de que el ultraderechista Milei aterrice en España, por segunda vez desde que fue asumió el cargo, el malestar en el gobierno ibérico va en aumenta y ya no sólo contra las formas y las palabras del presidente argentino, sino también contra sus aliados en España, que son de manera pública la extrema derecha de Vox y ahora se suma también la presidenta de Madrid, del Partido Popular (PP). Díaz Ayuso no sólo mantendrá una reunión con Milei, cuando éste ni siquiera intentó mantener un encuentro con las autoridades españolas a pesar de estar de visita en el país, sino que además le dará una medalla internacional de reciente creación y que entre otros la ha recibido el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, y el opositor venezolano Juan Guaidó.

También podría interesarte: Rusia y Norcorea firman acuerdo Integral de Asociación Estratégica

A pesar de las críticas del Ejecutivo de Sánchez, la presidenta madrileña señaló sobre su encuentro con Milei: “Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de Argentina” y añadió que el presidente argentino “realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa”.

Milei viene además a España para recoger un premio de la fundación ultraliberal Juan de Mariana y, según una versión difundida por el diario El País, el gabinete del mandatario argentino intentó que fuera recibida por el Rey Felipe VI, pero la petición fue rechazada bajo el argumento de que la “política exterior es competencia” del gobierno.

También podría interesarte: Liberan a 11 de los 16 detenidos en marcha de Argentina