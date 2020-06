Insiste el gobierno en dialogar con VW para que no continúe con sus labores y evitar contagios de Covid-19

Diálogo con la armadora alemana Volkswagen y con cualquier industria para convencerlos que no hay condiciones para regresar a laborar, ofreció el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, ante el reinicio de actividades de esta firma.

El mandatario criticó la postura de los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, pues sostuvo que no se trata de forcejear con el gobierno, quienes anunciaron en una conferencia de medios que reactivarán actividades la próxima semana.

Respecto a la reapertura de Volkswagen subrayó que se trata de una situación complicada que daña la economía, sin embargo enfatizó que el momento por el que pasa Puebla es muy complicado.

“Vamos a dialogar con la VW y con cualquier empresa para que reconozcan que no existen las condiciones para reanudar actividades. Es un momento por el que atraviesa Puebla muy difícil. Hay que definir sobre la salud y la vida de los poblanos y la situación de las empresas”.

Subrayó que el diálogo será a través de la secretarías de Economía, Gobernación y del Trabajo, al tiempo de señalar que se apoyará a las empresas.

Sostuvo que el diálogo será con empresarios pequeños, medianos y grandes, así como con restauranteros pero refirió el objetivo no debe ser forcejear con el gobierno.

“Al estado no le alcanzan las atribuciones para controlar a una sociedad que se revela. Por eso les hablé de un pacto comunitario. Entre todas las personas. Vamos a llegar hasta donde las personas quieran llegar. Sino quieren asumir este pacto comunitario y hacen todo lo contraindicado vamos a tener consecuencias todos”.

Cuestionó que buena parte del sector privado no haya donado ni “frijol con gorgojo” para apoyar a los más desprotegidos.

“El pacto se trata de disciplina social voluntaria sino se puede construir no hubo voluntad.

No se trata de que estén forcejeando con el gobierno, que hagan una rueda de prensa. No se trata de que me vengan a convencer sino de que asuman ellos una decisión frente a un hecho notorio”, expuso.