Gobierno desmiente a su propia directora de Bienestar Animal: sí habrá pelea de gallos en la Feria de Puebla

El gobierno desmintió a la titular del Instituto de Bienestar Animal, Michelle Islas, al sostener que en la Feria de Puebla 2025 sí habrá peleas de gallos, como parte de una expresión cultural.

La tarde del viernes, Michelle Islas declaró que en la Feria de Puebla para este año no habrá corridas de toros, y que se buscaría frenar las peleas de gallos.

“Somos un estado cero tolerante al maltrato animal y esto significa no peleas de gallos, no peleas de perros y no corridas de toros, nosotros estamos a favor de los seres sintientes”, afirmó.