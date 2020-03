Antes de ser detenido, el gobierno de MBH ya había denunciado a Eukid Castañón

Desde antes de la detención de Eukid Castañón Herrera, ocurrida la víspera por una demanda de otro particular, el gobierno del estado de Puebla ya había tramitado una denuncia penal contra el ex operador político del fallecido ex mandatario poblano, Rafael Moreno Valle, entre otras cosas por su vinculación a grupos del crimen organizado y participación en delitos electorales cometidos en los comicios de 2018, cuando un fraude perpetrado por el morenovallismo le arrebató la gubernatura a Luis Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario estatal declaró esta mañana que el encarcelamiento del ex diputado federal panista es una muestra de que la impunidad ha acabado en Puebla.

En una rueda de medios una reportera le comentó a Barbosa: “A Eukid Castañón se le está relacionando con grupos generadores de violencia, no de ahorita sino desde hace tiempo, con este señor ‘El Grillo´, ‘El Gordo’, ‘El Negro’ o ‘El Bombón’, como le quieran llamar, y con ‘Julio Mix’, que incluso fueron los que generaron este tipo de actos violentos en las elecciones pasadas, donde se ve involucrada una camioneta de la Fiscalía General del Estado”.

La informadora se refirió así al robo a mano armada de documentación en la jornada del 2 de julio de 2018, que ocasionó disturbios en las inmediaciones de Xilotzingo, en la capital poblana y a los líderes del crimen organizado en Puebla que no solo cometieron delitos como narcotráfico, robos patrimoniales y asesinatos, sino ilícitos electorales como el referido

“Sí, todo eso está en proceso de investigación, sí. Este señor, al parecer, tuvo una patente de Corso, por lo cual agravió a muchísima gente del estado de Puebla. Entonces, ahorita tiene las consecuencias de estar en medio de un conflicto entre particulares, pero todo eso que ha dicho, al parecer, es cierto. Sí, todo eso que has dicho y más, ¡y más!, por eso te digo que en Puebla la impunidad no existe”, le respondió el titular del Poder Ejecutivo a la periodista.

A pregunta expresa, el gobernador descartó que las denuncias contra Castañón Herrera las haya tramitado la Secretaría de la Función Pública o la Consejería Jurídica.

Recordó que en el auge del morenovallista, al hoy detenido no se le podía mirar a los ojos, por qué hacía y deshacía. Hubo periodistas, directores, columnistas, agraviados por él, ¡no qué horror!, ¡qué perversión!, se acabó en Puebla eso.