Gobierno del estado pidió a directora golpeada del Sosapatlat que deje el cargo: ASA

En lugar de defender a la directora del Sistema Operador de Agua Potable de Tlatlauquitepec (Sosapatlat), Isabel Durán Salgado, golpeada hace unos días por policías municipales, el gobierno del estado le pidió que deje el cargo y el control del organismo al alcalde, Juan Manuel Téllez Salazar, responsable de la agresión que sufrió, denunciaron la afectada y María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA)

En conferencia de medios, Durán Salgado exigió a los gobiernos estatal y federal ponerle un alto a las agresiones por parte el ayuntamiento de Tlatlauquitepec, luego de que los agentes municipales golpearon a Durán Salgado, tras una serie de intimidaciones para que dejara el cargo.

“Hoy acudí al gobierno del estado, cuando pasé con uno de los secretarios me dijo que era un tema político y que dejaba de ser la directora. Que mañana se presenta el presidente el con su jurídico y yo con el mío, pero es para que me digan que dejo de ser la directora”, expuso la afectada.

Adicionalmente, destacó que inició en el municipio una campaña de difamación en su contra con el uso de inteligencia artificial.

Destacó que en días pasados empezaron las intimidaciones en su contra por parte del ayuntamiento para obligarla a abdicar al cargo, en la que fue designada por el consejo de administración.

“Empezaron las intimidaciones el edificio se quedó rodeado de patrullas como si los integrantes del sistema operador como si fuéramos delincuentes. Al otro día llegué al Sistema Operador. No nos dejaron trabajar, golpearon al señor Vicente de 61 años. Ya no nos dejaban ingresar cuando les dije que iba a denunciar por violencia de género porque me dejaron toda morada. Tengo esguince cervical y mucho dolor de cabeza”.

Por su parte, María Eugenia Ochoa, integrante de la ASA exigió a los gobiernos estatal y federal ponerle un alto a las agresiones por parte el ayuntamiento de Tlataluquitepec.

La activista afirmó que se debe de garantizar la integridad de la titular de dicho órgano autónomo y de sus integrantes.

Los pasados 5 y 6 de diciembre de 2025, las autoridades locales intentaron de tomar el control del organismo operador, reconocido nacionalmente por sus buenas prácticas y por ser un modelo de gestión ciudadanizada.

Durán Salgado relató que el conflicto comenzó cuando el presidente municipal, Juan Manuel Téllez Salazar, del partido Morena, ignoró invitaciones para asistir a reuniones del consejo de administración del organismo.

Posteriormente, emitió órdenes que contravenían el marco legal de autonomía del sistema operador. Según Durán, el 5 de diciembre, aproximadamente 30 personas, entre ellos policías municipales, rodearon las instalaciones del sistema operador, lo que escaló a agresiones físicas hacia ella al día siguiente.