Gobierno de Tehuacán llama al diálogo y rechaza la desinformación

Autoridades reafirman lo que ya se había dado a conocer: que no se construirá un centro de residuos en San Marcos Necoxtla y exhortan a la ciudadanía a evitar la desinformación.

El gobierno municipal de Tehuacán, encabezado por el Dr. Alejandro Barroso Chávez, reitera su compromiso con el respeto a la voluntad ciudadana y el diálogo como la vía para atender las inquietudes de la población.

Al mismo tiempo, hace un llamado a la ciudadanía para no dejarse llevar por malinformación que no sea oficial y, sobre todo, que no sea real en el caso específico de la situación en San Marcos Necoxtla.

El gobierno municipal de Tehuacán rechazó desde días previos la construcción de un centro de residuos en San Marcos Necoxtla.

Autoridades municipales declararon públicamente en medios de comunicación que no se llevaría a cabo la construcción de ningún centro de residuos.

La difusión de información errónea por parte de grupos externos generó incertidumbre y llevó a representantes comunitarios a tomar medidas como el cierre de vialidades antes del diálogo, afectando la movilidad y la tranquilidad de la ciudadanía.

Aun así, en un ejercicio de diálogo y consenso, representantes de San Marcos Necoxtla, Santa María Coapan y San Gabriel Chilac firmaron una minuta de trabajo con las autoridades municipales, en la que se establecieron acuerdos.

El presidente municipal reafirmó su compromiso de conducir una administración de puertas abiertas, donde las decisiones se tomen con base en la legalidad y el respeto a la ciudadanía.

La administración municipal ha mantenido una postura honesta, transparente y abierta a la comunicación con todos los sectores, por lo que seguirá trabajando en conjunto con la sociedad para garantizar el bienestar y la tranquilidad de las comunidades.

Por ello, reprueba las acciones derivadas de la desinformación y hace un llamado a los representantes comunitarios y a la ciudadanía en general a privilegiar el diálogo antes de actuar.