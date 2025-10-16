Gobierno de Puebla iniciará censo para comercios afectados por lluvias

El gobierno del estado de Puebla iniciará la próxima semana un censo para identificar a los comercios afectados por las recientes lluvias, con la intención de diseñar un programa de apoyo económico que permita su recuperación, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) Víctor Gabriel Chedraui.

En entrevista, en el marco de la inauguración de la Feria de Industrias Creativas, de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (Canagraf), el funcionario detalló que el proyecto busca atender los impactos que provocaron las precipitaciones en el norte de la entidad, especialmente en zonas comerciales y de servicios.

“Estamos presentando ya un proyecto para los comercios que perdieron sus espacios, poder el gobierno apoyar para que busquemos una recuperación. ¿Qué sería? ¿Recurso a fondo perdido? Muy probablemente”, señaló.

Chedraui precisó que personal de Sedetra y de la Secretaría de Gobernación coordinará el levantamiento de información. Añadió que el objetivo es contar con un diagnóstico completo de las pérdidas materiales en locales y microempresas, con el fin de establecer apoyos proporcionales a los daños.

Te puede interesar: Arranca censo de damnificados en siete municipios de Puebla: Federación

Las lluvias registradas en las últimas semanas causaron severas afectaciones en distintos municipios del estado, dejando no solo pérdidas humanas, daños materiales en vías de comunicación y viviendas, sino también perjuicios directos a las pequeñas unidades comerciales.

En este contexto, el gobierno estatal busca restituir la actividad económica en las zonas más críticas, aún sin precisar una cifra total sobre los impactos.

Por su parte, Héctor Alberto Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confirmó que el sector privado también evalúa los efectos. “Todavía no tenemos el censo total, pero Canacintra ya ha tenido un impacto en su parte industrial. Ahorita la prioridad es la ciudadanía y estamos en el recuento de cómo están la parte comercial, la industria, la construcción y los demás sectores”, declaró.

Sánchez destacó que las afectaciones no se limitan a las pérdidas directas, sino también a los incrementos en los costos logísticos derivados del cierre de rutas por el norte del estado.

“Sí ha habido, sobre todo el tema logístico; hay mucho de la parte que se conectaba por la zona norte. En ese sentido, están teniendo que usar otras vías, cuestión que incrementa la parte de insumos, sobre todo gasolina”, explicó.

De acuerdo con el CCE, el impacto más severo podría observarse en el sector agroindustrial, pues los terrenos y caminos de acceso para el transporte fueron perjudicados por los deslaves. Aunque aún no hay un cálculo oficial, el organismo empresarial prevé que las pérdidas podrían extenderse si las lluvias persisten.

El gobierno estatal ha reiterado que, tras la integración del censo, se definirá la magnitud del programa de ayuda, que podría incluir recursos a fondo perdido para los establecimientos que registren daños mayores. El diagnóstico permitirá definir los montos y criterios de asignación, así como la temporalidad del apoyo financiero para reactivar el comercio local.

Con esta estrategia, la administración de Puebla pretende que las pequeñas y medianas empresas puedan restablecer operaciones, garantizando la continuidad económica en los corredores afectados por el temporal y evitando cierres definitivos en los sectores más vulnerables.

Leer más: Van 3 mil 383 viviendas censadas en la Sierra Norte de Puebla: Federación