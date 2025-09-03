Gobierno de Puebla homologará las leyes locales a la estrategia nacional de seguridad: Armenta

Durante la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y casi todos los mandatarios estatales prácticamente del país aceptaron homologar sus leyes locales a la estrategia nacional de seguridad.

La reunión, celebrada en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gobernadores, miembros del gabinete de seguridad, el fiscal general y otros integrantes.

Mandatarios de 30 estados, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aprobaron los acuerdos planteados en la sesión referentes a estos temas.

En su oportunidad, Sheinbaum Pardo llamó a los gobernadores a tener mayor corresponsabilidad en las indagatorias sobre desapariciones y a que, una vez que se apruebe la Ley General contra la Extorsión, se lleve esa política a las entidades federativas.

Destacó que la estrategia nacional de seguridad se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y mejora de los mecanismos de colaboración y combate a la impunidad.

Asimismo, agregó que cada entidad federativa deberá, por tanto, atender las causas, mejorar la inteligencia e investigación, fortalecer las policías estatales y municipales, y coordinarse con instancias como el gobierno federal, las fiscalías generales y locales, y los tribunales de justicia.

Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad (37 votos) por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por la mandataria federal, los gobernadores, el fiscal general y los corporativos de seguridad en el país.

En los próximos días se espera que el Congreso de la Unión apruebe modificaciones a la Constitución para combatir la extorsión, delito que va al alza en el país, y se dé pie para una ley general en la materia, la cual también tendrá que ser homologada en los estados.

“¿En qué consiste esencialmente? Que se persiga de oficio la extorsión, es algo en lo que avanzó en su momento Michoacán”, explicó la mandataria.

Finalmente, dijo que perseguir de oficio la extorsión tiene como ventaja que no recaiga en la víctima el tener que denunciar, sino que a partir de la denuncia anónima haya la obligación del estado de investigar y perseguir al responsable.

